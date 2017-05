Si cercano comparse in città per girare uno spot

UDINE - Nei primi giorni di giugno sarà girato uno spot a Udine. Per questo la Triestecasting cerca comparse. Ancora nulla trapela sulle caratteristiche della pubblicità nè sulle location prescelte. Per ora c'è solo un annuncio per il casting.

Questo il testo pubblicato dalla Triestecasting: 'Si cercano ragazzi e ragazze maggiorenni (di età compresa tra i 18 e i 30 anni). E' richiesta bella presenza, predisposizione per per il ballo, disponibilità per tutta la giornata. Prevista retribuzione'.

Per informazioni 392.1225700 e 392.1226300, oppure info@triestecasting.it.