Riparte la stagione nei poli del Fvg. Il Lussari il primo ad aprire

UDINE – E’ iniziata la stagione turistica nelle località del Friuli Venezia Giulia. Ad aprire i battenti è stata la telecabina del monte Lussari a Tarvisio, con l’avvio dell’impianto nelle giornate di sabato e domenica. La telecabina sarà quindi a disposizione di pellegrini e turisti dal primo giugno al 17 settembre tutti i giorni. Invariate le tariffe per salita e discesa: 14 euro andata e ritorno, 10,50 il costo del biglietto ridotto. Restano inalterati anche i prezzi del bob a rotaia (4 euro) e l’accesso giornaliero all’area giochi (5 euro). Così ha deciso PromoturismoFvg.

Bisognerà attende il mese di luglio per poter utilizzare gli altri impianti di risalita gestiti dalla Regione: 1 luglio a Forni di Sopra (per la seggiovia del Varmost il ridotto costerà 8 euro, 50 centesimi in più, l’intero 10 euro, per la Varmost 1 restano invariati i costi, 7 euro per l’intero, 5 il ridotto). A Piancavallo si apre il 2 luglio, con i biglietti per Downhill e Bike fun park che salgono a 20 euro (quello intero, la scorsa stagione era 18) e 15 il dotto (lo scorso anno era13,50). Invariato è invece il costo del biglietto andata e ritorno sulla seggiovia Tremol 1 (8 euro l'intero, 6 il ridotto) così come il ticket del bob su rotaia (4 euro una corsa, 11 per 3 corse, 32 per 10).

La telecabina del Canin aprirà l’8 luglio, con prezzi invariati rispetto alla scorsa stagione: 10 euro l’intero, 7,50 il ridotto. L’ultimo impianto a riaprire sarà quello dello Zoncolan il 15 luglio (10 euro il costo del biglietto intero, 7,50 il ridotto). Tutte le info sugli orari su www.promotur.org.