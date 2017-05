Tra beneficenza e divertimento, ecco i programmi per la domenica

UDINE - Ecco una selezione di eventi per domenica 28 maggio.

FormidAbili in Contea

Al campo sportivo parrocchiale di Cussignacco (dalle 11.30) si svolgerà un Torneo di Calcio a 7 per beneficenza a favore della Onlus FormidAbili. Al quadriangolare prenderanno parte gli Amatori Contea di Cussignacco, l’Udinese calcio femminile, l' O.m.c.e.o e l’Afds Udine ovest. Durante tutte la giornata saranno aperti chioschi e cucina. L’intero ricavato sarà devoluto alla Onlus ‘FormidAbili’. Per qualsiasi informazione scriveteci a amatoricussignacco@gmail.com.

Prepotto: tutto pronto per l'arrivo di Lady Gaga

A Cialla di Prepotto sono in trepidante attesa. Ospite attesissimo, per il prossimo 28 maggio, Lady Gaga. Per l’occasione ci saranno anche molti altri vip. Certa pure la presenza di alcuni cantanti italiani, che si esibiranno assieme.

‘Olio e Dintorni’: una delle eccellenze della regione in mostra a Oleis

L’ultima giornata si aprirà con le biciclettata delle 9: un giro guidato in collaborazione con Biky – Bici e Natura riservato alle mountain-bike e la pedalata cicloturistica guidata adatta a tutti. Domenica sarà anche la giornata del Mercato Campagna Amica a cura della Coldiretti, aperto dalle 9, e della passeggiata botanica guidata dall’agronomo Gianpaolo Bragagnini. L’intero programma della giornata è qui.

‘Piazza Europa’ torna a Udine e trova sede in Giardin Grande

Dai formaggi olandesi e francesi ai capcakes inglesi, dalle birre artigianali tedesche e irlandesi al caviale russo e ai biscotti bretoni. A una settimana dal classico ‘taglio del nastro’ nella nuova location di piazza Primo Maggio, il mercato europeo del commercio ambulante stuzzica già i palati con le sue prelibatezze provenienti da tutto il Vecchio Continente e non solo. È in programma infatti dal 26 al 28 maggio in Giardin Grande la sesta edizione dell'evento organizzato dalla Fiva Confcommercio (Federazione italiana dei venditori ambulanti e su aree pubbliche), che si presenta quest'anno con un nome nuovo: ‘Piazza Europa’. Tutti i dettagli, sono qui.

Cantine Aperte

Torna l'appuntamento più atteso da tutti gli eno-appassionati: sabato 27 (solo su prenotazione) e domenica 28 maggio, infatti, i produttori regionali apriranno i battenti per la 25° edizione di Cantine Aperte, la kermesse nazionale promossa dal Movimento Turismo del Vino che anche quest'anno in Friuli Venezia Giulia coinvolgerà tutto il territorio per far incontrare vignaioli, appassionati, esperti e turisti al motto di 'Vedi cosa bevi'. Per la speciale ricorrenza è stato realizzato un grembiule in edizione limitata con il logo luminescente indossato da tutti i vignaioli. Tutte le informazioni, qui.

'Despar Festival ’17

Fino al 28 maggio, presso l’ex chiesa di San Francesco a Udine, Aspiag Service, la concessionaria Despar per il Nordest, presenta alla cittadinanza il proprio impegno sociale e il proprio mondo valoriale. Con una manifestazione dal titolo 'Despar Festival ’17 – Il nostro meglio, per tutti', l’azienda (presente in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige Emilia Romagna con 7.600 collaboratori, 224 supermercati Despar, Eurospar e Interspar, e una rete di 345 dettaglianti associati) spiegherà come interagisce con i territori in cui è presente, e con le comunità e le persone che ne fanno parte. Qui trova il programma.

'Hoping Siria Un aiuto per la Siria'

Si svolgerà domenica 28 maggio alle 20.30 all’auditorium Zanon di Udine il concerto 'Hoping Siria Un aiuto per la Siria', evento di beneficenza organizzato da 'Insieme si può fare - onlus', associazione di Monza, che dal 2014 si occupa di svolgere attività di solidarietà sociale e intervento diretto e indiretto in risposta all’emergenza dei profughi in fuga dalla guerra civile in Siria.

‘Cineteca aperta’

Dopo il successo dell'iniziativa ‘Cineteca aperta’ nel giorno del 40° compleanno della Cineteca del Friuli, domenica 28 maggio si apriranno nuovamente le porte per una visita guidata e gratuita a Palazzo Gurisatti, in via Bini 50 (di fronte al Duomo), sede della Cineteca dal 1997, e all'Archivio Cinema del Friuli Venezia Giulia, inaugurato nel 2008 in via dell'Artigiano 11. Livio Jacob e Piera Patat, tra i fondatori di quel cineclub che sarebbe diventato la Cineteca e tuttora le sue colonne portanti, accoglieranno insieme allo staff i visitatori a partire dalle 14.30.

‘Bicimaggio’

Ultima settimana di attività per il programma di uscite ‘Bicimaggio’, per conoscere la bici e muoversi lungo le strade della città facendo bene a se stessi, agli altri e all'ambiente, organizzato dal Comune di Udine. Domenica 28 maggio dalle 9 alle 12. ‘Una mattina mi son svegliato’, pedalata guidata alla scoperta di personaggi e luoghi della resistenza udinese e friulana a cura di Anpi, in collaborazione con Circolo Arci Ccft, associazione ‘La tela’, Fiab Onlus, Associazione Oikos e cooperativa sociale Hattivalab. Dalle 10.30 alle 13.30 in via Monte Grappa pedalata tra amici in Planis con ‘Star Bene insieme’, settima edizione a cura del Comitato Amici di Planis. A seguire, all'istituto Bearzi ‘scuola di bici’, laboratori per bambini e ragazzi, ciclofficina e giochi a cura di S.A. Natura 3 e del Comitato Amici di Planis.

Appuntamento con la Casa delle Farfalle

Il mondo degli invertebrati è estremamente ricco di biodiversità: colori straordinari, forme stravaganti, comportamenti insoliti che nascondono storie bizzarre e avvincenti. Questi animali, che nel loro complesso costituiscono il 95% degli animali sulla terra, suscitano in molti sentimenti di repulsione, paura, disagio. Anche per questo 2017 EduZoo, il gruppo di lavoro appositamente istituito dall'Uiza (Unione Italiana dei Giardini Zoologici ed Acquari), ha voluto dedicare una giornata, domenica 28 maggio, alla memoria di un amico, Micael, appassionato di scienze naturali che per anni ha lavorato «a fianco» degli invertebrati … e non solo! Anche la Casa delle Farfalle aderirà aderirà all'iniziativa e lo faremo sia presso la nostra struttura di Bordano (dalle 11 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30), che in «trasferta» presso il Parco zoo Punta verde di Lignano che al Parco Natura Viva di Bussolengo. Durante le attività avremo modo di fare degli «incontri ravvicinati» con insetti e altri appartenenti al cosiddetto microcosmo, che ci consentiranno di rivalutare la posizione di questo universo in miniatura. i nostri esperti grazie alla «partecipazione speciale» di alcuni dei nostri invertebrati, racconteranno storie e aneddoti avvincenti, e verranno anche realizzati alcuni gadget a tema. Partecipazione gratuita e senza prenotazione: info@bordanofarfalle.it o 0432 1636175, 344 2345 406.