FAEDIS - Un gustoso menù, cuochi eccellenti, una romantica cornice, uno scopo solidale. Questa la ricetta della serata ‘MangiAMO insieme’, cena di beneficenza in programma a Faedis mercoledì 31 maggio, alle 19.30, organizzata dall'Associazione Cuochi Provincia di Udine in collaborazione con la Fisar (Federazione Italiana Somelier Albergo Ristorante) e il Ristorante Scozzir di Faedis a favore della onlus Hattiva Lab. I proventi della cena saranno destinati all'acquisto di una stampante multifunzione e quattro pc portatili per i doposcuola specialistici di Hattiva Lab rivolti a bambini con Bisogni Educativi Speciali.

Il menù prevede per antipasto uno sformato allo sclupit con rosa di tacchinella e crudità di verdure, un piatto di ravioli ai formaggi di malga su asparagi trifolati, petto d'anatra in mantello di erbe aromatiche con tortino di patate e un dessert. Ogni portata sarà accompagnata da vini friulani locali. Quota di partecipazione 40 euro a persona, menù bimbi 15.

Prenotazioni: Hattiva Lab Onlus, tel. 0432 294417 - info@hattivalab.org.