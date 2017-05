Through Landscape: nuovo bando per artisti

STREGNA – Dopo il successo della prima edizione, torna Through Landscape, un’operazione culturale che intende avvicinare artisti di provenienza diversa a un territorio di confine che ancor oggi è custode di una storia unica, quella delle Valli del Natisone. Da maggio, fino al 5 luglio, è possibile iscriversi al bando, rivolto a singoli artisti e compagnie professioniste italiane e straniere. Ne verranno selezionati quattro, che attraverso le residenze svilupperanno il proprio progetto. Through Landscape cresce, e per il secondo anno ha in programma diverse iniziative che coinvolgeranno il territorio della Benecija a 360 gradi. Lo scopo è riuscire a dare vita a un’area che preserva sì la storia e la tradizione transfrontaliera della regione, ma che può essere, anche per questo, culla e melting pot di sempre nuove forme d’espressione.

Le residenze artistiche

Attraverso un bando diffuso a livello internazionale, al quale ci si può iscrivere collegandosi al sito www.throughlandscape.com, verranno selezionati entro il 17 luglio quattro progetti.

I vincitori si aggiudicheranno la possibilità di trascorrere 16 giorni all’interno di spazi non convenzionali offerti dai Comuni coinvolti, che verranno allestiti per poter creare la performance artistica. Questi riceveranno un premio in denaro ed inoltre verranno ospitati negli alloggi dell’Albergo Diffuso e nelle Case Vacanze presenti nel territorio. Ogni artista-compagnia selezionata realizzerà una prova aperta al pubblico a conclusione dell’esperienza. Al termine delle residenze, la direzione artistica si riserverà la facoltà di scegliere al massimo 2 progetti da inserire nella stagione «Muggia Teatro 2018/2019».

Un mix tra arti contemporanee e tradizioni locali

Oltre alle residenze, sarà possibile iscriversi ad un laboratorio teatrale della durata di dieci giorni, rivolto a giovani provenienti da tutto il territorio nazionale. A seguire tavole rotonde, performances create in loco e visite guidate nei luoghi della Grande Guerra. Le azioni culturali sul territorio vogliono anche riportare in luce la grande peculiarità storico-paesaggistica di questa caratteristica oasi del Friuli Venezia Giulia.

Per maggiori informazioni: www.throughlandscape.com