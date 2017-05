‘Building Peace Festival’: un weekend di musica e divertimento

CIVIDALE - In occasione del ponte del 2 giugno, la splendida Cividale del Friuli è pronta a ospitare la prima edizione del Building Peace Festival, una due giorni dedicata a musica, sport, enogastronomia e cultura locale. Gli eventi, organizzati dall’Asd Laguna Champ all’interno del Parco della Lesa, sono stati pensati per coinvolgere un vasto pubblico, dai grandi ai piccini. Molta attesa per la ‘Longobard Race’, la prima Mud Race ad approdare nel Nordest dopo il boom negli Stati Uniti.

Sabato 3 giugno

Si parte sabato 3 giugno con la grande novità del Festival, rappresentata appunto dalla ‘Longobard Race’, la gara nel fango friulana entrata a far parte del circuito che aderisce alla Federazione Italiana OCR (Obstacle Course Race). La Mud Race è una moda che oltreoceano conta più di 4 milioni di praticanti e dal 2024 diventerà sport olimpico. Quella di Cividale, che partirà dal Parco della Lesa per poi proseguire per il centro storico, si preannuncia già come un appuntamento imperdibile. A seguire, un palco tutto friulano nel quale si alterneranno le realtà musicali più in vista e apprezzate della regione: dal rock folk dei Cinque uomini sulla cassa del morto, ai Playa Desnuda per finire con il ‘Vai Fradi!‘ di Doro Gjat, frontman dei Carnicats.

Domenica 4 giugno

La domenica, invece, vuole proporsi come una vera e propria ‘family day’: in aggiunta all’animazione e ai gonfiabili presenti sin dal mattino, verrà dato spazio anche ai giovani guerrieri longobardi con l’allestimento di un ‘campo di addestramento Longobard Junior’ nel quale i genitori potranno affidare i propri figli. Inoltre, durante entrambe le giornate non mancheranno spazi dedicati all’enogastronomia locale con chioschi sempre aperti e diverse aree di ristoro.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, tranne la corsa. I ticket sono limitati, per informazioni: www.longobardrace.com