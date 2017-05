Ceghedaccio vi porta in crociera

UDINE - ll Ceghedaccio va in vacanza e porta anche tutti voi. Se avete sempre pensato di fare una crociera ma avete rinunciato per questioni di tempo, soldi o temendo che vi sareste annoiati, ora non avete più scuse. Dal 13 al 16 novembre Il Ceghedaccio sale a bordo di una mini crociera Costa alla scoperta della città di Marsiglia e Barcellona (a partire da 295 euro tasse incluse). Costa Favolosa ospiterà lo staff del Ceghedaccio pronto a farvi divertire e ballare. Un evento eccezionale: di notte si viaggia e si balla, di giorno si va alla scoperta di Barcellona e di Marsiglia.

Un sound unico e ineguagliabile

Una vacanza che si caratterizzerà per il sound unico e ineguagliabile degli anni della disco music che raggiungerà il suo culmine con una grande festa stile Ceghedaccio a bordo. Navigando da Barcellona a Siviglia, Costa Favolosa si trasformerà in una grande pista da ballo. I dettagli del viaggio sono già tutti definiti e le prime 50 cabine al prezzo di 295 euro a persona sono già state vendute grazie al Ceghedaccio di primavera. Compagnie di amici giovani e meno giovani non vogliono mancare alla crociera più divertente dell’anno. La partenza è fissata da Savona, ma niente paura: è stato tutto predisposto con un servizio di trasferimento in Bus Gt con partenza dalle principali città del Fvg al costo di 65 euro per persona (la quota comprende la tratta di andata e di ritorno), verso la Liguria. Per chi desidera raggiungere il porto in autonomia con la propria macchina potrà parcheggiare al costo di 12 euro al giorno.

Informazioni: Maria Zoe Personal Voyager (Euphemia): 347 0084773 | mariazoe.holder@euphemia.it |