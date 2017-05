A Forni di Sopra arriva la Rievocazione Storica di Sacuidic

FORNI DI SOPRA - Forni di Sopra dal 23 al 25 giugno propone la Rievocazione Storica di Sacuidic. Siamo nel XIII secolo quando in paese dominavano i Germani di Nonta, che disponevano di un castello per il controllo del passo sul Fiume Tagliamento, dove funzionava una zecca clandestina. La rievocazione ripropone la distruzione del maniero, che fu stato incendiato e l’arrivo in paese dei Savorgnan che acquistarono per 150 monete aquileiesi le terre e le pertinenze di Forni di Sopra e Forni di Sotto e qui comandarono dal 1326 fino al 1789. Da allora i due paesi vennero denominati «Forni Savorgnani».

Il programma delle tre giornate prevede venerdì 23 l’allestimento dei campi dei figuranti, in serata l’Erbera parlerà dell’antico rito del «Mac di San Zuan» con la raccolta delle erbe magiche portafortuna.

Mercatino ed esibizioni

Sabato e domenica le vie del centro saranno animate dal mercatino e dalle esibizioni dei vari gruppi storici, che proporranno combattimenti, tiro con l’arco, il palo della cuccagna, il rito della fienagione e la falconeria. Sarà possibile apprezzare le diverse parlate di eredità medievale dei due Comuni. Previste degustazioni medievali, sfilate, musiche e danze dell’epoca e si continuerà nell’attività di zecca clandestina coniando il Grosso veneziano. La domenica si potrà assistere alla battaglia e incendio del castello di Sacuidic che metterà fine all’attività falsaria.



E’ possibile prenotare la cena medievale e la moneta falsificata contattando l’ufficio turistico al 0433.886767 info@promoturismo.fvg.it