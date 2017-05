Villaggio del Sole: l'Ater pronta a riqualificare il sottoportico

UDINE - «L'Ater è pronta a intervenire per riqualificare il sottoportico di Villaggio del Sole». Ad annunciarlo è l'assessore alle Attività produttive e turistiche, Alessandro Venanzi, al termine di un sopralluogo effettuato insieme con il consigliere comunale e delegato di quartiere, Massimo Ceccon, e il direttore generale Ater, Riccardo Toso.

«L'attenzione sul quartiere da parte dell'amministrazione è forte, perché non solo ultimamente abbiamo favorito l'apertura di una nuova farmacia, attesa da anni da tutti i residenti di Villaggio del Sole, ma nel tempo abbiamo anche realizzato, assieme a Coldiretti, il Farmer's market più importante a livello regionale – sottolinea Venanzi –. Preziosa è poi la collaborazione con le associazioni del territorio, e in particolar modo con la Pro Loco Borgo Sole, con la quale abbiamo lavorato alla realizzazione del mercato di antiquariato, che si è aggiunto a quello di Coldiretti. Come promesso in campagna elettorale stiamo quindi proseguendo nella nostra attività di valorizzazione di questo quartiere residenziale caratterizzato da una forte presenza di anziani».

Il sottoportico che percorre largo Valcalda e piazzale Carnia, segnato nel tempo da problemi di deterioramento dell'intonaco e di parziale dissesto della pavimentazione, sarà quindi presto oggetto di un intervento di riqualificazione a opera dell'Ater, proprietaria degli immobili su cui insiste la struttura.