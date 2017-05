La Questura chiude il Punto Snai di via Morpurgo

UDINE – Dieci giorni di sospensione per il Punto Snai di via Morpurgo. La decisione è stata presa dal questore di Udine, Claudio Cracovia. Il Motivo? Il locale sarebbe luogo di ritrovo abituale di persone con precedenti penali e in un’occasione, avrebbe consentito l’ingresso a un minore.

Il decreto di chiusura è stato firmato sabato 27 maggio, con gli agenti della Questura che hanno provveduto ad apporre i sigilli all’esterno del Punto Snai.