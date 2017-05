UDINE – Incidente stradale nella tarda serata di sabato in piazzale Cella. A scontrarsi sono stati un’auto e una Vespa. Ad avere la peggio, le due persone in sella alla due ruote, che sono stati protati al Pronto Soccorso per accertamenti.

Il sinistro è avvenuto alle 22.45. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale. Da quanto riferifo, Punto e Vespa si sono scontrati all’interno della rotonda per cause in corso di accertamento.