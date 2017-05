Transumanza Day 2017: nuova edizione per l'evento marchiato Slow Food Fvg

CARNIA - Anche quest’anno sta per arrivare il Transumanza Day 2017, evento che Slow Food Fvg ha in programma per sabato 10 giugno, a partire dalle 9.30. Originale formula per perseguire la promozione, la valorizzazione e la tutela dei prodotti lattiero-caseari del territorio, in questa giornata i 'transumanti' avranno il compito di scortare la famiglia Gortani e le loro mucche alla Malga Pozof su Monte Zoncolan, un percorso che li vede impegnati da decenni, anno dopo anno. E quest’anno ci sono due belle novità legate a questo giorno speciale: un concorso fotografico e un momento importante come il 'battesimo' ufficiale del Presidio 'Ciuç, il formadi di mont', formaggio che deve essere prodotto solo in malga, con latte munto e lavorato sul posto (quindi il periodo di produzione sarà da giugno a settembre), da mucche da pascolo nutrite solo con erba di montagna. Tra le altre note del disciplinare, che sarà presto sottoscritto dal sei malghe, è previsto che il latte sia crudo non pastorizzato, poi acidificato solo con latte innesto. «Dopo tanto lavoro – commenta il presidente Slow Food Fvg Max Plett –, siamo molto orgogliosi di poter presentare il Presidio del Formadi di Mont. Partiamo con poche malghe, ma se ne aggiungeranno sicuramente altre. Siamo una bellissima squadra».



Il programma

Per la salita in malga, il punto di partenza è fissato alle 9.30 nel parcheggio di fronte al rifugio Moro, al termine della salita al monte Zoncolan arrivando da Sutrio. Il dislivello da superare per arrivare alla malga è di circa 400 metri su un percorso di circa due ore e mezza. «È meglio vestirsi con abiti idonei alle escursioni di montagna», consigliano gli organizzatori. Il rientro è previsto a metà pomeriggio, in forma autonoma, dalla malga al parcheggio.

La salita sarà occasione per cimentarsi nel concorso fotografico gratuito, come detto. 'Che bellezze: le Brune in transumanza!' è il titolo di questa divertente competizione ed è chiaro che l’oggetto delle fotografie saranno prevalentemente le protagoniste a quattro zampe della giornata, ma ovviamente anche gli altri momenti significativi di questo percorso, che porterà i partecipanti a rivivere una tradizione antica, di rispetto per gli animali e l’ambiente montano. Ciascuno potrà interpretare liberamente il tema attraverso le immagini: «Gli amici fotografi presenti – precisa il presidente Plett – saranno autorizzati a pubblicare le loro foto all’interno di un album creato appositamente sulla pagina Facebook della Fattoria Gortani, sulla quale è già disponibile il regolamento completo per partecipare». Una volta arrivati in malga, il momento conviviale sarà arricchito dalla presentazione del gustosissimo Ciuç come Presidio Slow Food.



Per informazioni, anche sui costi, e iscrizioni è sufficiente scrivere prima possibile – perché i posti sono limitati – a eventi.slowfriuli@gmail.com. Durante la giornata sarà possibile iscriversi o rinnovare la propria tessera.