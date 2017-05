Giovani e lavoro, Cividale punta sui social

CIVIDALE - Approvata dall’Amministrazione comunale di Cividale del Friuli la collaborazione tra il Centro Giovani di Carraria e Fvjob, il portale social dedicato al lavoro nato nell’aprile 2014. «L’obiettivo di questo accordo – spiega l’assessore alle Politiche giovanili Giuseppe Ruolo – è fare in modo che il nostro servizio Informagiovani riesca a raggiungere il maggior numero di utenti possibili in cerca di lavoro o di opportunità formative».

FvJob diffonde opportunità lavorative in tempo reale

La vocazione di Fvjob è quella di diffondere in tempo reale le opportunità lavorative presenti in Friuli Venezia Giulia e nelle regioni limitrofe. «L’utilità e l’importanza di tale ruolo sono confermate dai dati statistici, che dimostrano come sempre più persone si affidino a Fvjob per cercare un impiego - spiega il direttore operativo del portale, il cividalese Giovanni Cassina - tutte le 6.500 offerte a oggi pubblicate sul sito www.fvjob.it hanno trovato riscontro con decine di candidature alle aziende proponenti il posto di lavoro». Oltre agli annunci lavorativi, sul sito Internet del portale sono state finora inserite anche 2.500 comunicazioni sui corsi di formazione e altre mille notizie riguardanti il mondo del lavoro.

Utilizza le potenzialità divulgative dei social

Fvjob, inoltre, si è dimostrato in grado di sfruttare le potenzialità divulgative dei social network (Facebook in particolare, dove attualmente conta quasi 80 mila contatti) per la diffusione di offerte e news, contribuendo così ad accrescere i contatti che possono accedere alle notizie trasmesse dai Centri per l’impiego regionali. «Le oltre 10.400 notizie pubblicate a oggi sui principali social – evidenzia ancora Cassina – hanno ricevuto quasi 9 milioni di visualizzazioni; in crescita anche le iscrizioni alla newsletter, che aumentano di oltre cento unità a settimana e hanno superato quota 14 mila. Importante, per una realtà come questa, creare delle sinergie con altri enti del territorio; Fvjob vanta contatti con 192 aziende, 16 centri per l’impiego, 14 enti di formazione, il portale Comunicazione lavoro, radio e testate giornalistiche, uffici Informagiovani e liberi professionisti, oltre a essere partner di Fiera punto d’incontro di Pordenone».

Nasce la collaborazione tra Informagiovani e FvJob

«In questa prospettiva si inserisce la collaborazione appena formalizzata tra il nostro Informagiovani e FvJob – conclude l’assessore Ruolo – ed è anche un modo per riconoscere il valore di un nostro giovane cividalese, Giovanni Cassina, che è un esempio per i ragazzi per tutto ciò che ha fatto e che sta facendo per il territorio».