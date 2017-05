Tre auto si scontrano sul ponte di Lovaria: traffico in tilt

A scontrarsi due Audi e una Chevrolet in prossimità del ponte sul fiume Torre. Due feriti, uno dei quali elitrasportato a Udine. La regionale 56 tra Buttrio e Pradamano è stata chiusa

Originale formula per perseguire la promozione, la valorizzazione e la tutela dei prodotti lattiero-caseari del territorio, in questa giornata i 'transumanti' avranno il compito di scortare la famiglia Gortani e le loro mucche alla Malga Pozof su Monte Zoncolan, un percorso che li vede impegnati da decenni

Approvata dall’Amministrazione comunale di Cividale del Friuli la collaborazione tra il Centro Giovani di Carraria e Fvjob, il portale social dedicato al lavoro nato nell’aprile 2014. Nuova sinergia per diffondere in tempo reale le opportunità lavorative presenti in Friuli Venezia Giulia e nelle regioni limitrofe