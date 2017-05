Fvg Pride: un palco internazionale per una serata unica

UDINE - Dagli Stati Uniti arrivano il rapper Cackes Da Killa e il duo Telepathe, dalla Slovenia Kukla Kesherović e, dall’Italia, il duo electro-pop Yombe e L I M, rivelazione della scena ambient-dream pop italiana, che farà debuttare il suo tour proprio con la data del 10 giugno a Udine. Dopo il concerto nel piazzale del Castello di Udine, da mezzanotte in poi, la festa si sposta al Rock club 60 di Pradamano. Un palco sorprendente, dunque, che rivela come la manifestazione organizzata dal Fvg Pride abbia fatto in questi mesi un grandissimo lavoro di abbattimento di ogni confine, così come recita l’hashtag usato sui social #dirittioltreconfini. «Confini della mente, confini geografici, confini ideali, confini che dividono le persone in base al genere, all’età, alla nazionalità, confini che discriminano. Ecco – ha spiegato il presidente del Comitato Fvg Pride Nacho Quintana Vergara - è oltre tutti questi confini che siamo voluti andare».

Fvg Pride Live

Alle 19, dopo l’arrivo in Castello e i discorsi istituzionali, comincerà dunque la festa chiamata Fvg Pride Live - ideata dal comitato Fvg Pride insieme al Circolo udinese Cas’Aupa - che per tre ore farà ballare quanti non sono voluti mancare al primissimo Pride della storia del Friuli Venezia Giulia.

Yombe

Ad aprire Yombe, il duo electro-pop italiano fondato dal musicista e produttore Alfredo Maddaluno e dalla cantante e songwriter Cyen.

Кукла

A seguire la slovena Кукла, un progetto musicale guidato da Kukla Kesherović che prevede canzoni minimali in cui emerge un mix luccicante di electro, beat trap, armonie esotiche, dando vita a quello che lei stessa definisce slavic gangsta geisha pop band transformer. Le sue canzoni parlano di guerra, amore e femminismo, in un continuo confronto tra sé stessa e il mondo esterno.

Lim

Dopo l’artista slovena salirà sul palco la grande sorpresa della serata, con il nuovo tour di Lim, rivelazione della scena ambient-dream pop italiana, che debutta proprio a Udine. La talentuosa performer toccherà tutta Italia in una serie di date imperdibili che partiranno proprio il 10 giugno al Fvg Pride di Udine e la vedranno special guest di numerosi artisti di fama nazionale e internazionale. A poco più di un anno dall'uscita dell'acclamato Ep di debutto Comet, Sofia Gallotti aka Lim torna con il nuovo brano «YSK» (acronimo di You Should Know), singolo ermetico ed etereo che, come afferma l'artista, «viene dalla necessità di purificare il corpo e l'anima: un viaggio nei miei sentimenti e nelle mie voci interiori».

Cakes Da Killa

Dopo di lei, l’attivista gay statunitense Cakes Da Killa, un rapper di 25 anni con alle spalle cinque mixtape acclamati dalla critica tanto che il famoso sito di critica musicale The Needle Drop lo ha definito «una delle voci più emozionanti di hip hop». Il suo suono è unico e nasce da un mix di varie influenze musicali e della sua esperienza sotterranea.

Telepathe

Infine gli americani Telepathe, un duo pop elettronico nato nel 2009 a Brooklyn e composto da Busy Gangnes e Melissa Livaudais e che, occasionalmente, comprende altri musicisti come Ryan Lucero. Il loro genere oscilla tra l’experimental rock, il synthpop e l’elettronica.

Poi al Rock club 60

L’Fvg Party Pride, invece, prenderà vita da mezzanotte in poi al Rock club 60 di Pradamano, alle porte di Udine. Una festa ideata per far ballare tutti fino alle prime luci del giorno. Ad esibirsi il dj padovano Psonic Psummer, i friulani Fare Soldi, duo di producer e dj che con ep mixtape e cinque album alle spalle che trasudano funk e groove, da vent'anni diverte e fa scatenare tutti in Italia e all'estero e, infine, gli Hard Ton, sorprendente duo cresciuto tra Bologna e Venezia e diventati internazionali grazie al tedesco Dj Hell, capaci di mescolare disco, la prima house, influenze hi – nrg e tanta, tanta voglia di scatenarsi.