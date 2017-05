Nuova edizione per Urban Garden Party

UDINE - Torna in città l’Urban Garden Party. La serata inaugurale è in programma lunedì 29 maggio dalle 19. Nell'incantevole cornice del Parco Moretti anche quest’anno andrà in scena il nuovo modo di fare aperitivo, a due passi dal centro storico. Ogni lunedì sera, per tutta l’estate un ricco buffet a tema, dj set e ottimi drink preparati con cura. Dj set di Alessio Brullo. Foto di Matteo Favi. Video di Simone Belfio.

