Miss Fvg: ecco le bellezze che hanno vinto a Udine

La rassegna sarà articolata in cinque spettacoli, a data unica, con biglietti a tariffe particolarmente vantaggiose, e proporrà musica, danza e intrattenimento passando anche per il musical, genere senz’altro fra i più amati e apprezzati dal pubblico

Si tratta di un progetto pensato per bambini, famiglie, amanti della natura, ideato da Spazio Brazzà e realizzato in sinergia con la Direzione Risorse agricole e forestali della Regione, il Centro didattico naturalistico di Basovizza, il Corpo Forestale regionale, l'Ersa-Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, con il patrocinio di PromoTurismoFVG e la collaborazione del Comune di Moruzzo assieme