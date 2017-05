Dal social agli incontri B2B: MatchingDay scalda i motori

UDINE - Quindici minuti di tempo per presentarsi, conoscersi e incrociare progetti nella speranza che la finale stretta di mano sia la premessa per futuri lavori in tandem. E’ l’obiettivo che si è data Confartigianato-Imprese Udine organizzando MatchingDay, scommettendo sul 'vecchio', caro vis à vis. Al tempo delle relazioni virtuali, dei contatti che viaggiano sui social e si suggellano in un asettico «mi piace», guardarsi in faccia torna ad essere un valore aggiunto. Anche in 15 minuti. Pochi? In verità bastano a scambiarsi informazioni e raccontare a un possibile partner tutti i prodotti e servizi nei quali si è competitivi. Ma ancor più a capire se c’è feeling, se i rispettivi progetti sono compatibili, se insomma una collaborazione val la pena di essere tentata. In una sola giornata, che andrà in scena il prossimo 24 giugno all’hotel Là di Moret a Udine, i partecipanti – un centinaio in ciascuna delle scorse edizioni – passeranno da un tavolo all’altro, incrociando colleghi e professionisti. Un incontro dopo l’altro, anche fino a 25 nella stessa giornata.

E’ stata Confartigianato-Imprese Udine a lanciare nel 2008 il fortunato format che oggi è replicato in molte altre zone d’Italia. Dalla Toscana ad Ancona, da Varese a Vicenza, da Trento a Venezia. La formula funziona. Tutto è organizzato nel minimo dettaglio, i minuti si ottimizzano, il panel è ampio e le occasioni «infinite». Nato per aiutare chi ha dei progetti imprenditoriali a trovare i partner giusti per affinare l'idea e realizzarla assieme, consente, grazie a un accurato lavoro di selezione della segreteria organizzativa, di creare un percorso sartoriale ritagliato sulle necessità e vocazioni di ciascun partecipante.

L’invito è rivolto a realtà attive in meccanica, impiantistica, edilizia, mobile e arredo, elettronica, sviluppo e software che possono iscriversi direttamente sul sito www.matchingday.it. Quest'anno con un buon motivo in più. Alle aziende partecipanti, lo staff organizzativo offre infatti un nuovo stimolo. Una sorta di contest per progetti innovativi. Prima degli incontri one to one, saranno presentate infatti alcune idee imprenditoriali – scelte dalla segreteria di MatchingDay - che poi entreranno nel flusso degli incontri alla ricerca di un potenziale partner. Insomma, uno stimolo ulteriore per le imprese e i professionisti a creare sinergie e collaborazioni, in quel rapporto B2B che in provincia di Udine - stando alla recente indagine congiunturale svolta dall’Associazione - negli ultimi sei mesi ha dato agli imprenditori le maggiori soddisfazioni.