Servizio civile: 16 posti disponibili al Bearzi

UDINE - È stato pubblicato il bando del Servizio civile nazionale 2017, il cui inizio è previsto indicativamente per il prossimo settembre. L'Istituto Salesiano Bearzi di Udine aderisce mettendo a disposizione 16 posti per giovani dai 18 ai 28 anni. Per gli interessati c’è la possibilità di inserirsi in uno dei diversi settori dell’opera salesiana, in particolare nelle scuole primaria e media, nell’Istituto tecnico industriale, nel Centro di formazione professionale, nelle Case famiglia e nell’oratorio.

A chi è rivolto

Il Bearzi ricerca ragazzi con passione educativa, voglia di mettersi in gioco e desiderio di confrontarsi con un'opera salesiana che lavora a servizio della gioventù del territorio. Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda l’aver già svolto il Servizio civile nell’ambito del programma europeo ‘Garanzia Giovani’.

La durata

Il Servizio civile nazionale ha una durata di un anno, nel quale i giovani selezionati svolgeranno 5 giorni di lavoro a settimana (circa 30 ore) per un totale di 1400 ore annue, con una retribuzione da parte dello Stato di 433,80 euro al mese. Oltre al servizio prestato al Bearzi, saranno inoltre previsti incontri di formazione, sia locale che regionale, assieme ai volontari delle opere salesiane del Triveneto.

La scadenza

La domanda deve pervenire agli uffici preposti entro il 26 giugno. Dopo l'accettazione della domanda, partiranno l'iter per la selezione dei volontari e la successiva pubblicazione delle graduatorie. È possibile candidarsi, ottenere maggiori informazioni o fissare un colloquio conoscitivo contattando la direzione dell’Istituto Bearzi all’indirizzo e-mail direzione@bearzi.it.