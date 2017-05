Gruppi di cammino: al via la nuova stagione con appuntamenti settimanali

UDINE - Riparte giovedì primo giugno l'attività dei gruppi di cammino, con appuntamenti settimanali per passeggiare lungo percorsi urbani predefiniti. Il programma estivo prevede anche una novità, un nuovo gruppo di cammino dei Rizzi-Villaggio del Sole, su richiesta dei residenti dei quartieri interessati (lunedì e mercoledì alle 18.30 con partenza al Parco Ardito Desio di via Val D'Arzino).

Tutti i gruppi

Il nuovo gruppo va ad aggiungersi a quelli giù esistenti: Panorama (con partenza da via Cormor Basso di fronte area sportiva, lunedì, mercoledì e venerdì alle 8.30), Udine Sud (presso la scuola M. Boschetti Alberti, lunedì e giovedì alle 18.00), - Chiavris (al parco giochi di viale Vat, martedì e giovedì alle 9.00), Parco del Cormor (fronte Chiosco martedì e giovedì alle 8.30) e Parco Moretti (con ritrovo di fronte all'Arco di ingresso martedì e giovedì alle 17.30). Ogni gruppo è seguito periodicamente da un istruttore esperto in scienze motorie della Uisp (Unione Italiana Sport per tutti) con il compito di insegnare alcuni semplici esercizi di stretching ed equilibrio. Per partecipare non serve alcuna prenotazione né iscrizione, è sufficiente presentarsi al punto di ritrovo nell’orario stabilito. «Siamo molto soddisfatti per l'attivazione del nuovo gruppo di cammino che si aggiunge ai preesistenti – spiega l'assessore allo Sport e Stili di Vita Raffaella Basana -. I gruppi di cammino sono importanti non solo per mantenere stili di vita corretti e attivi e favorire la salute, ma anche per la socializzazione. Ringrazio quindi l'Azienda Sanitaria e la Uisp per la longeva e stretta collaborazione nella promozione della sana attività fisica». L’iniziativa è infatti promossa dal Comune di Udine attraverso l’ufficio di Progettazione Sport e Movimento, dal dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, con la collaborazione del comitato provinciale Uisp.

Per informazioni: ufficio ‘Progettazione Sport e Movimento’, telefono 0432 -127 2494, sportemovimento@comune.udine.it, udine@uisp.it.