'TribUdine' chiude l'attività del Consiglio comunale dei ragazzi

UDINE - Con un grande evento in programma giovedì primo giugno nel campo di atletica Dal Dan di Udine si conclude l'attività di quest'anno del Consiglio comunale dei ragazzi. Circa 300 alunni delle classi primarie e secondarie di primo grado della città si ritroveranno per partecipare a 'TribUdine', una mattinata di giochi di gruppo e momenti di riflessione e condivisione su temi ispirati alla Costituzione Italiana già sviluppati durante l’anno scolastico: pace e speranza, risoluzione dei conflitti, rispetto e conoscenza dell’altro, scuola, studio, ricerca, natura, ambiente, qualità della vita, cittadinanza e partecipazione. Ispirandosi a usi e tradizioni delle antiche tribù indiane, bambini e ragazzi ripenseranno al proprio modo di essere cittadini attivi e rispettosi nel presente.

Il programma

Alle 11 è previsto il saluto del sindaco di Udine, Furio Honsell, e dell’assessore all’Educazione, Sport e Stili di vita, Raffaella Basana, che nell'occasione raccoglieranno le idee e le proposte emerse dai momenti di riflessione in gruppo. Nel pomeriggio è in programma invece un incontro con alcuni altri Consigli Comunali dei Ragazzi della provincia di Udine. «È una giornata speciale per i nostri giovani consiglieri – sottolinea l'assessore Basana –, che diventeranno protagonisti di una vera e propria lezione di educazione civica e si confronteranno per elaborare nuove proposte per il prossimo mandato 2017/18 del Consiglio Comunale dei Ragazzi».