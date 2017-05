Scontro tra auto e camion: grave una donna

SEDEGLIANO - Una donna è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara dopo essere rimasta coinvolta in un incidente verificatosi nel pomeriggio di martedì a Pannellia di Sedegliano. La signora viaggiava si un'auto che si è scontrata con un camion in transito nella zona industriale, in prossimità della fabbrica Groaz Legnami.

L'impatto è stato molto violento e la donna ha riportato ferite gravissime. Soccorsa dal personale del 118, giunto sul posto a bordo dell'elicottero, è stata stabilizzata e portata d'urgenza in ospedale. Come detto le sue condizioni sarebbero gravi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri.