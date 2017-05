Auto centra in pieno una bici: è successo in via Colugna

UDINE – Incidente stradale, nella mattinata di martedì, in via Colugna. A restare ferito è stato un ciclista, urtato da un’auto e scaraventato sull’asfalto.

Il fatto è accaduto poco dopo le 9 del mattino, all’intersezione con via Friuli. Una Nissan Micra condotta da un 65enne, immettendosi in via Colugna da via Friuli, per cause ancora in corso di accertamento, ha centrato in pieno la bicicletta.

Sul posto un’ambulanza del 118, che ha soccorso il ciclista e l’ha trasportato al Pronto Soccorso, e gli agenti della Polizia Locale di Udine, occupatisi dei rilievi e della ricostruzione della dinamica.