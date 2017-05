Morta la donna coinvolta in un incidente a Pannellia di Sedegliano

SEDEGLIANO - Martedì era stata coinvolta in un grave incidente, con la sua auto che si era scontrata con un camion a Pannellia di Sedegliano. Purtroppo la donna che era alla guida, Anna Maria Collavini, di 74 anni, è morta a causa delle ferite riportate.

Collavini era residente in Usa, ma si trovava in Friuli, a Rivignano-Teor, per far visita a un parente. Martedì l'auto su cui viaggiava ha cominciato a zigzagare, probabilmente a causa di un malore, ed è finita contro il camion, che non ha potuto evitarla. Entrambi i mezzi sono finiti nel fosso a lato della carreggiata.

La donna è staa subito soccorsa dall'elicottero del 118 e portata in ospedale, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi. Purtroppo il suo cuore ha messo di battere nella notte tra martedì e mercoledì.