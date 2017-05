Clona la postepay e comincia a scommettere on-line: 38enne beccato finisce nei guai

SAN PIETRO AL NATISONE - Le ha clonato la tessera prepagata postepay e ha cominciato a fare scommesse sportive on-line su un sito dedicato, utilizzando, per giunta, l’identità di altre due persone ignare di tutto. A denunciare il fatto una donna di San Pietro al Natisone che si è vista ‘sparire’ 500 euro.

I fatti

I carabinieri della locale stazione, al termine dell’indagine scaturita dopo la denuncia della donna, hanno identificato un 38enne di nazionalità albanese, residente in Puglia. Per l’uomo è scattata la denuncia, in stato di libertà, per le ipotesi di reato di frode informatica e sostituzione di persona.