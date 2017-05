Soccorsi in montagna a pagamento: approvata la legge

FVG – È stata approvata all'unanimità, dal Consiglio regionale, la legge che modifica e potenzia il soccorso alpino regionale inserendolo pienamente all'interno del sistema sanitario regionale e in particolare nel sistema di Emergenza urgenza sanitaria. Tra le novità introdotte dalla norma, anche l'avvio di una fase sperimentale di geolocalizzazione delle persone disperse in zone non coperte da segnale telefonico, per la quale è stata autorizzata una spesa di 20 mila euro. Inoltre, via libera anche a una sorta di ticket per chi sarà soccorso a causa di un comportamento negligente o a un'imprudenza.

Per quanto riguarda l’inserimento del Soccorso alpino regionale (Cnsas Fvg) nel sistema di emergenza e urgenza sanitaria, sia per quanto attiene gli indirizzi strategici, sia dal punto di vista operativo e finanziario, l'obiettivo è quello di stabilizzare e potenziare due delle tre principali funzioni svolte dal Soccorso Alpino regionale, ovvero quella di coordinamento operativo negli interventi di soccorso e quella di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario che costituiscono la parte più cospicua dell'attività, inserendolo appunto nella sanità regionale; (la terza funzione è quella di essere struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile nei casi di emergenze o calamità).

C'è poi la previsione che gli interventi di soccorso via terra non siano a carico dell'utente, mentre per il ricorso all'elicottero senza prestazioni sanitarie si prevede una compartecipazione. Prevista la possibile compartecipazione alla spesa per i praticanti dei cosiddetti sport estremi nel caso di soccorso: individuazione e specificazione di tali sport, delle casistiche e dell'eventuale compartecipazione, è rimandata alla giunta.

Quanto alla criticità rappresentata dalle ampie zone di montagna non coperte da segnale telefonico, il provvedimento – accogliendo l'istanza dell'opposizione - prevede l'avvio di una sperimentazione triennale di nuovi sistemi di geolocalizzazione delle persone disperse. L'iniziativa punta a migliorare l'efficienza e la tempestività delle operazioni di ricerca, soccorso, recupero e trasporto degli infortunati, dei pericolati e dei soggetti in imminente pericolo di vita, oltre che di recupero dei caduti in ambiente montano, ipogeo, ostile e impervio.