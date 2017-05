‘ItinerAnnia tra gusto e arte’: ecco il programma!

SAN GIORGIO DI NOGARO - Ritorna l’immancabile appuntamento ‘ItinerAnnia tra gusto e arte’, evento organizzato dal Comune di San Giorgio di Nogaro in collaborazione con le associazioni e la Pro Loco. Un progetto di valorizzazione di un territorio di area vasta che comprende i Comuni di Carlino, Castions di Strada, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Porpetto e Torviscosa, e che si snoda su quattro giornate all'insegna delle tradizioni del territorio, dell’enogastronomia, dell’artigianato, ma anche di sport e musica!

Il programma

Giovedì 1 giugno

Alle 18 - Piazza del Municipio ‘Itinerannia 2017’ Apertura ufficiale della manifestazione, corteo da piazza del Municipio a Villa Dora accompagnato dalla Banda di Mezhegyes e scortati dalla X° Regio

Villa Dora, ‘Premio ItinerAnnia Consegna e Cerimonia di premiazione

Villa Dora ‘Living History’ Campo storico Romano – Visite guidate in un accampamento romano ricostruito rivivendo un viaggio nel tempo alla scoperta della cultura degli antichi popoli romani

Piazza XX Settembre Apertura chioschi enogastronomici

Alle 19 - Piazza del Grano Aperitime Dj Set

Alle 19.30 - Piazza XX Settembre Musica dal vivo con ‘Venusia’

Alle 21 - Villa Dora Concerto della Nuova Banda di San Giorgio di Nogaro e della Banda della città di Mezöhegyes in occasione dell’anniversario del gemellaggio tra le due cittadine

Alle 22 - Piazza del Grano Reggaetton live music

Alle 22 - Piazza XX Settembre Musica dal vivo con ‘Pissing Bad’

Alle 22.30 - Villa Dora Appuntamento al buio con la storia ….

Venerdì 2 giugno

Alle 8.30 - Laghetto di Chiarisacco Manifestazione di pesca per tutti i Pierini (max 14 anni) a cura dell’Associazione P.S. Sangiorgina. Il ricavato verrà devoluto in beneficienza.

Alle 10 - Piazza XX Settembre Piazza XX Settembre Iscrizioni e partenza ‘COLOR ItineRUNnia’: la corsa colorata più divertente che ci sia attraverso le vie di San Giorgio di Nogaro! Per info e pre-iscrizioni: 338 7054696 (Andrea) oppure via mail a umfsonica@gmail.com

Alle 11 - Villa Dora ’Living History’ Campo storico Romano – Visite guidate in un accampamento romano ricostruito rivivendo un viaggio nel tempo alla scoperta della cultura degli antichi popoli romani

Piazza XX Settembre Apertura chioschi enogastronomici

Porto Vecchio – Nogaro Risalita del Fiume Corno con motoscafo ‘Pinta’ da 12 posti – Prenotazione obbligatoria – Ticket € 5,00 – Info. Elvio cell. 334.5773311.

Alle 11.30 - Laghetto di Chiarisacco Pesatura e premiazioni manifestazione di pesca a cura dell’Associazione P.S. Sangiorgina

Alle 15 - Porto Vecchio – Nogaro Risalita del Fiume Corno con motoscafo ‘Pinta’ da 12 posti – Prenotazione obbligatoria – Ticket € 5,00 – Info. Elvio cell. 334.5773311.

Alle 17 - Villa Dora L’ora del racconto: ‘GLI SPORCELLI’ di Roald Dahl, letture a cura delle lettrici del Club ‘Ti leggo una storia’

Alle 18 - Piazza XX Settembre Musica dal vivo con ‘Screamin Puppets’

Villa Dora, Esibizioni e show in danze latino-americane, balli caraibici, hip pop, break dance, danze orientali e danza moderna a cura dell’Associazione ‘Danze Sportive Olimpia’ di Cervignano del Friuli

Alle 18.30 Bar Convivio – Piazza della Chiesa Degustazione guidata a premi delle birre artigianali Friulane. Prenotazione obbligatoria allo 0432.516744 o via mail a categorie@uaf.it fino ad esaurimento dei posti. Degustazione promossa da Confartigianato Udine.

Alle 19 - Piazza del Grano Aperitime Dj Set

Alle 20 - Piazza XX Settembre Musica dal vivo con ‘I Modium’

Alle 21 - Villa Dora Pistillo Show uno spettacolo geniale e surreale in cui Pistillo, personaggio televisivo del programma comico Colorado di Italia 1, è capace di incantare e divertire il pubblico senza dire una parola

Piazza 2 – maggio - Serata con Dj Bellotto

Alle 22 - Piazza del Grano No Exit live music

Piazza XX Settembre ‘Musica dal vivo con ‘Punto G’

Alle 22.30 - Villa Dora ‘Appuntamento al buio con la storia ….

Sabato 3 giugno

Alle 10.30 - Via Roma Palestra Centro Fitness Reattivo – 90 minuti di groupcycling, si pedala su bike stazionarie

Alle 11 - Villa Dora ’Living History’ Campo storico Romano – Visite guidate in un accampamento romano ricostruito rivivendo un viaggio nel tempo alla scoperta della cultura degli antichi popoli romani

Piazza XX Settembre Apertura chioschi enogastronomici

Piazza XX Settembre Mostra fotografica ‘Mille volte donna’

Piazza XX Settembre ’Archeoritivo’ aperitivo culturale in collaborazione con l’associazione ‘Ad Undecimum’ a cura della Dott.ssa Cividini Tiziana Archeologa.

Alle 15 - Porto Vecchio – Nogaro Risalita del Fiume Corno con motoscafo ‘Pinta’ da 12 posti – Prenotazione obbligatoria – Ticket € 5,00 – Info. Elvio cell. 334.5773311.

Villa Dora Lezione di prova del corso di Teatro – organizzata da Claudio Colombo e Agata Garbuio

della compagnia BRAT di Porpetto

Alle 17 - Piazza XX Settembre Musica dal vivocon ‘Soulsbreakers’

Via Roma Dimostrazione di groupcycling: come pedalare su bike stazionarie

Alle 18 - Piazza XX Settembre Musica dal vivo con ‘Hard Rain’

Alle 19 - Piazza del Grano Aperitime Dj Set

Alle 20 - Piazza XX Settembre Musica dal vivo con ‘Mars Hotel’

Alle 20.30 - Auditorium San Zorz ’The Circle of Life ‘ (Il cerchio della vita) spettacolo di ballo con la partecipazione degli allievi del corso di ballo dellUniversità della Terza Età

Alle 21 - Piazza 2 maggio Serata musicale con Garrido

Villa Dora ‘1° ItinerAnnia Cosplay Contest

Villa Dora ‘Sfilata di Moda ‘XCorsi’ organizzata da Elisa Simionato in collaborazione con la scuola ‘ISIS R.M. COSSAR – Leonardo Da Vinci’ di Gorizia

Alle 22 - Piazza del Grano #Rashtag live Music

Piazza XX Settembre Musica dal vivo con ‘R.A.M. Random Acoustic Music’

Domenica 4 giugno

Alle 9 - Piazza XX Settembre ’Bici Annia Tour’ la pedalata non competitive attraverso i Comuni della via Annia!

Per info e pre-iscrizioni: 393 1965006 (Davide) oppure via mail a umfsonica@gmail.com.

Alle 11 - Villa Dora ’Living History’ Campo storico Romano – Visite guidate in un accampamento romano ricostruito rivivendo un viaggio nel tempo alla scoperta della cultura degli antichi popoli romani

Porto Vecchio – Nogaro Risalita del Fiume Corno con motoscafo ‘Pinta’ da 12 posti – Prenotazione obbligatoria – Ticket € 5,00 – Info. Elvio cell. 334.5773311.

Piazza XX Settembre Apertura chioschi enogastronomici

Piazza XX Settembre ’Archeoritivo’ aperitivo culturale in collaborazione con l’associazione ‘Ad Undecimum’ a cura del Dott. Floramo Adriano Direttore scientifico della Biblioteca Guarneriana.

Alle 12 - Piazza 2 maggio Pranzo con Daniele Bellotto

Alle 13 - Piazza XX Settembre ‘Bici Annia Tour’ arrive

Alle 15 - Villa Dora ’Dame Spade e Cavalieri’ Laboratorio per bambini pensato per trasformare I giovani partecipanti in cava lieri a cura dell’Associazione Cultura Fantulin di Firenze.

Porto Vecchio – Nogaro Risalita del Fiume Corno con motoscafo ‘Pinta’ da 12 posti con letture sceniche relative al tema della Prima Guerra Mondiale, dal titolo ‘Storie di acqua, storie di guerra’ di e con Bruna Braidotti della Compagnia di Arti e Mestieri – Prenotazione obbligatoria – Ticket € 5,00 – Info. Elvio cell. 334.5773311.

Alle 16.30 Piazza XX Settembre Hip Hop Lezione ed esibizione a cura di Ass. Movimento Danza di Carlino

Alle 18 Villa Dora Festa interculturale animata da un gruppo di artisti, musicisti e ballerini che racconteranno i diversi ritmi e descriveranno i movimenti delle danze portando l’allegria del mondo. Progetto di sensibilizzazione interculturale ‘Il mondo: che meraviglia!’ a cura dell’Ass. Latinos por el Mundo e dell’Ambito Distrettuale di Latisana in collaborazione con il Comune di S. Giorgio di Nogaro. Entrata libera e rinfresco etnico su prenotazione fino a rag giungimento posti disponibili (Info e prenotazioni: 328/6665689)

Piazza XX Settembre, Musica dal vivo con ‘Led’

Piazza del Grano Aperi- time Dj Set

Alle 20 - Piazza XX Settembre Musica dal vivo con ‘Pet & Sons’

Piazza del Grano ’Absolute 5’ live music

Alle 21 - Villa Dora, Parco Spettacolo CATINE SHOW: Il divertente monologo incentrato sui vezzi del friulano parlato di Caterina Tomasulo lucana d’origine e friulana d’adozione

Alle 22.30 - Villa Dora, Parco Estrazione lotteria ItinerAnnia a cura di A.s.d. Pattinaggio Artistico Sangiorgino e S.S. Sangiorgina Calcio

Durante tutta la manifestazione funzioneranno fornitissimi chioschi enogastronomici, mostra mercato di prodotti tipici e pesca di beneficenza.

Piazza XX Settembre Specialità enogastronomia a cura dell’Associazione UMF Sonica, piatti tipici carinziani, bavaresi e dolci ungheresi

Piazza del Grano Degustazioni di specialità culinarie a cura delle PRO LOCO LOCALI

Piazza della Chiesa Pesce della nostra Laguna e gastronomia friulana (frico e polenta), birra artigianale e paella.

Villa Dora, Progetto Living History ItinerAnnia ricostruzione della ‘Taberna Romana’ con degustazione dei piatti e delle bevande tipiche della cucina del periodo Romano, vini tipici della Bassa Friulana accompagnati dai migliori tartufi, frico friulano, pesce e fritti misti.

Piazzetta 2 maggio 1945 Tutti i giorni musica e degustazione carne alla brace, vini, birra, cooktails, fricoe pesce.

‘Arte …Mostre e Spettacoli’

Orario mostre: 10 – 12 / 16 – 23

Antiquarium

Mostra Dietro il fronte: San Giorgio e la Grande Guerra a cura del Gruppo ANA Sez. di San Giorgio di Nogaro

Mostra Rivisitazione storica sulla sanità a cura dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sez. di San Giorgio di Nogaro

Villa Dora,

Raffaella Baravelli ‘Amore e nuove aurore’

Dolores Filippo ‘Il fiore emotivo’

Camilla Nali ‘Diciassette’

Franca Nordio ‘Visual Art e dintorni’

Marina Qualizza ‘Ritratti di territorio’

Giusy Zagari ‘Paesaggi dell’anima’

Giorgio Zamparo ‘Tolto il superfluo’

Edificio Liberty

Mostra di Mosaici – corso tenuto da Andrea Salvador

Villa Dora,

1 e 2 giugno dalle Alle 22.30 Appuntamento al buio con la storia

Casa della Gioventù

Mostra dei lavori di artigianato e pittura eseguiti dagli allievi dell’Università della Terza Età durante l’anno accademico 2016/2017.

I comuni di ItinerAnnia propongono...

Marano Lagunare 16-17-18 giugno Festa di San Vio

Porpetto 27 maggioSbordonight: gara all’imbrunire e in notturna sul fiume Corno con le ‘batele’, imbarcazioni tipiche manovrate con lo ‘sbordon’. Alle 18, Manifestazione in occasione del 60° del gruppo donatori sangue al parco antistante la Chiesa di Porpetto.

2 Giugno, alle 18 - Al Centro Civico Conferenza sulle decimazioni in occasione del centenario della decimazione avvenuta nel cimitero di Porpetto si terrà una conferenza a cura dei docenti Irene Guerrini e Marco Pluviano dell’università di Genova che hanno approfondito e scritto molto sul tema.