Sappada: nonostante tutti gli ostruzionismi il ddl è arrivato in Senato

SAPPADA - «Per la prima volta oggi il ddl sul trasferimento di Sappada dal Veneto al Fvg è entrato in Aula: è un passaggio rilevante». Lo afferma l’eurodeputata del Pd Isabella De Monte, prima firmataria del ddl, commentando la presentazione del testo a Palazzo Madama.

Secondo De Monte «fino a oggi il provvedimento era passato solo all’esame delle commissioni parlamentari e mai in Aula. Il fatto che ciò sia accaduto non è irrilevante: per la prima volta si è aperta la discussione generale sul testo e tutti gli interventi sono stati a favore del passaggio di Sappada al Fvg. La discussione non è stata completata oggi a causa dell’assenza della relatrice, la senatrice Patrizia Bisinella, fuori Roma per motivi legati alle elezioni amministrative, ed è stata così rinviata ai giorni immediatamente successivi al voto di giugno».

«Detto ciò – osserva De Monte – non si può nascondere che questo ddl non piaccia a qualcuno. C’è certamente chi, dall’interno delle Istituzioni, frena, per timore che un provvedimento del genere possa aprire la strada a richieste di trasferimento riguardanti altre regioni. Ma ciò, oltre a essere improbabile, perché ogni territorio ha la sua storia e servono comunque svariati passaggi normativi, sarebbe anche scorretto: se le Istituzioni vogliono essere credibili agli occhi dei cittadini non possono impedire il compimento di un legittimo e giusto processo democratico».