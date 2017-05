De Marco fa sul serio: "Diverse persone mi stanno chiedendo di candidarmi"

UDINE - Non ha esitato un attimo. Anzi, ha risposto immediatamente. E ha detto a chiare lettere che non le dispiacerebbe correre come sindaco per un Comune grande (leggasi Udine), perché le sfide le piacciono e la coinvolgono. No, la sua replica non è stata un noblesse oblige nei confronti del giornalista che la incalzava e neppure una 'sparata' per mettere un po’ di pepe ai vari competitors di palazzo d’Aronco. Luisa De Marco, ex sindaco di Muzzana del Turgnano per 11 anni, ex presidente del Consorzio depurazione laguna spa ed ex presidente di Udine-Gorizia Fiere spa potrebbe fare davvero sul serio. Potrebbe cioè decidere di candidarsi a sindaco, calando l’asso che spariglierebbe le carte nel gioco della difficile partita per il dopo Honsell. E c’è pure dell’altro.

Giorni fa il dem Enzo Martines, che non nasconde la sua ambizione a sostituire Honsell alla guida del Comune di Udine, incontrando De Marco le ha chiesto se fosse disposta a dargli una mano in campagna elettorale. La risposta («E se corressi io me la daresti tu una mano»?) lo ha letteralmente raggelato. Insomma, se è vero che due indizi fanno una prova, è certo che l’ex sindaco di Muzzana ci sta pensando, eccome.

«In realtà – ammette – sono diverse le persone che mi stanno tirando per la giacca per convincermi a scendere in pista. E sono di entrambi gli schieramenti». Una piccola pausa, poi la precisazione. «Io guarderei più volentieri verso il centrosinistra – aggiunge la De Marco – oppure a una civica, una civica vera che viene supportata dai partiti, ma che dai medesimi romane libera di agire E’ vero anche, e lo ammetto, che mi piacerebbe ottenere l’endorsement di Serracchiani».

Non solo, ma De Marco ammette anche che le piacerebbe fare «qualche cosa di bello per Udine con una bella squadra e più brava di me. Non mi piace correre per correre, non l’ho mai fatto. Nel caso di Udine, lo farei a fronte di un bel progetto, qualcosa per cui varrebbe la pena di impegnarsi in prima persona con un gruppo bello, preparato, motivato. Per adesso sono soltanto pensieri». Sufficienti però a mettere in ulteriore fibrillazione il campo dei contendenti che per adesso si muovono tutti in ordine sparso.