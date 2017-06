La Filarmonica Piobesina torna a Venzone per il 22° anno ed è festa

VENZONE - Il 2, 3 e 4 giugno il complesso bandistico venzonese e la società Filarmonica Piobesina aggiungeranno un altro tassello alla loro centenaria storia musicale. Le due bande sono gemellate dal lontano 7 maggio 1977. Un’‘associazione’ nata a seguito dei tragici eventi del terremoto del Friuli, quando la Filarmonica Piobesina fornì un sopporto determinante alla ripresa delle attività musicale della Banda di Venzone.

Appuntamento biennale

Durante il primo weekend di giugno a Venzone avrà luogo il 22° incontro tra i due complessi bandistici e i rispettivi gruppi di majorettes. Il gemellaggio tra le due associazioni si è andato cementando negli anni, diventando un appuntamento fisso a cadenza biennale; nel 1997 si sono concretizzati anche i gemellaggi tra i Comuni di Venzone e Piobesi, come pure tra le Associazioni Donatori di Sangue e i gruppi Alpini. Sono passati 40 anni dal primo incontro tra le due Bande ma ancora oggi il ricordo di quei tragici momenti è vivo e ben impresso nei cittadini venzonesi così come l'amicizia nata con gli abitanti di Piobesi Torinese.

L'appuntamento biennale tra le associazioni è un avvenimento particolarmente sentito sia dai componenti più anziani, che hanno vissuto in prima persona e dato vita al gemellaggio tra le due bande, sia dalle nuove leve che entrano ora a far parte del Complesso Bandistico e della Società Filarmonica.

Sabato 3 giugno

Il programma prevede per sabato 3 giugno, alle 10, i saluti nel Palazzo Municipale con gli interventi dei Sindaci, Presidenti delle Bande, Sezioni Donatori di Sangue e Squadre Comunali della Protezione Civile. Nel pomeriggio, alle 17, concerto in piazza Municipio della Società Filarmonica Piobesina ed esibizione d’assieme delle due bande.

Domenica 4 giugno

La sfilata per le vie del paese e la Santa Messa in Duomo, alle 11, sono previsti per domenica 4 giugno. Seguirà momento conviviale.