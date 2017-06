Mr Charlie parte alla grande: sarà un giugno bollente

LIGNANO - Sarà un'estate memorabile, quella al Mr Charlie. E’ questa la promessa dello staff del noto locale lignanese che si appresta ad aprire ufficialmente la nuova stagione dopo le serate ‘d’assaggio’ dei mesi scorsi.

Grossi ospiti in programma, ma andiamo per ordine

Si comincia sabato 3 giugno con ‘History’, la one night che ripropone i volti della Lignano di ieri. Un viaggio musicale nella house che ha fatto la storia. In consolle un grande ritorno con Dante Noselli & Gianni Coletti, indubbiamente il party più sentito di inizio mese.

Serata donne

Si proseguirà sabato 10 giugno con un’altra imperdibile serata intitolata: ‘My boyfriend is out of town - The most Famous & Glamorous Girl Party’. La serata, come già si può intendere, sarà dedicata alle donne: single, fidanzate, sposate, impegnate.

Al via i Martedì

E vi con i mitici Martedì il 13 giugno, serata con la quale si inaugura i martedì in pineta con il più classico degli appuntamenti capitanati da Tommy De Sica in console.

Weekend di fuoco

Venerdì 16 giugno l’inaugurazione del venerdì notte lignanese con Mamacita: il suo tour tocca le principali località balneari e non solo, in regione ha residenza estiva proprio al Mr. Charlie, tutti i venerdì.

Sabato 17 giugno sarà la volta di ’Corhiandoli’, grazie all'utilizzo di un prodotto simile ai coriandoli che non produce polvere e non sporca i vestiti, il nostro tour, dopo aver colorato in inverno alcuni dei più importanti club italiani ritorna anche d'estate per pochi ed esclusivi eventi.