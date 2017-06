Ruba i soldi della cassa, tenta di scappare ma il negoziate lo ferma

UDINE – Un martedì come altri, quello del 27 maggio scorso. Alcune cose da sbrigare in magazzino e i soldi della cassa che spariscono. Ma quel furto che in un primo momento poteva apparire ‘semplice’ si è poi rivelato tutt’altro.

I fatti

Alla 'Sanitaria udinese', un punto vendita di articoli ortopedici e calzature terapeutiche che si trova al civico 388 di viale Venezia, il signor Marino e la moglie, titolari dell’attività si trovavano nel magazzino per fare un ordine. In quella breve frazione di tempo - come spiega il Messaggero Veneto - un uomo è entrato nel negozio e ha ‘prelevato’ il contante dalla cassa. In un primo momento i coniugi non hanno sentito nulla, ma appena avvertito un rumore, sono subito usciti.

I soldi nelle scarpe

Hanno trovato un uomo attorno ai 35 anni, risultato poi essere un nomade residente in provincia, che in maniera scomposta ha prima chiesto dei pannolini per bambini (che l’attività non vende) poi delle scarpe. Al momento del pagamento, la PostePay utilizzata non andava. L’uomo si è quindi allontanato con la scusa di prelevare. La signora si è però accorta dell’ammanco in cassa e ha avvisato il marito che è corso dietro al nomade e lo ha riaccompagnato in negozio (nel frattempo erano state avvisate le forze dell’ordine). Ecco che d’improvviso dalle scarpe del ‘cliente’ escono dei soldi. L’uomo - come precisa il quotidiano - ha quindi iniziato a cercare di recuperare il recuperabile convinto, forse, che restituendo quando rubato se la sarebbe cavata. Ma non è stato così, per lui è scattata la denuncia.