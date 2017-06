'MercoleDoge': musica e bollicine per una serata all'insegna del divertimento

CODROIPO - L’inaugurazione delle serate 'MercoleDoge' che da quattro anni animano Villa Manin, è prevista per mercoledì 14 giugno al dehor del ristorante Del Doge dove verranno organizzati dallo staff degli eventi settimanali, direttamente sotto una delle famose barchesse di Villa Manin, che uniranno la storicità della Villa al rito dell?'aperitivo. La colonna sonora sarà la più bella musica di tutti i tempi, assieme alle bollicine e ai cocktail più freschi.

Un 'mercoledì da conti'

Gli organizzatori hanno voluto ribattezzare le serate 'MercoleDoge' per sottolineare l'importante luogo in cui si svolgeranno gli eventi e il desiderio di far conoscere alla clientela cosa si prova a passare un 'mercoledì da conti' nella residenza dei dogi. Ogni mercoledì andrà in scena un tema diverso per accogliere i clienti, fra cui la 'festa dei fiori' con ghirlande floreali in regalo per i presenti, la serata Fluo per colorare il divertimento, ad agosto lo storico 'Carnevale d'Estate' durante il quale saranno regalate centinaia di maschere. I temi sono davvero tanti e caratterizzeranno ogni appuntamento, da ricordare anche il 'Party 3D' che farà indossare al pubblico gli occhialini 3d rossoblù e la serata che donerà centinaia di braccialetti hippie. Da non perdere poi il party 'Reggaeton vs Commercial' caratterizzato dalle sonorità più in voga del momento. Gli organizzatori fanno anche sapere che ci saranno delle simpatiche iniziative legate ai selfie e alle fotografie, con apposite gallerie fotografiche da consultare e condividere su Facebook. Il 'MercoleDoge' inizierà il 14 giugno e continuerà per tutta l'estate, il ristorante del Doge si trova in Villa Manin a Passariano di Codroipo, le serate avranno inizio alle 21.30, con ingresso gratuito.

Informazioni sulla pagina Facebook oppure www.mercoledoge.it.