Incidenti sul lavoro: imprenditore 41enne cade e rimane ferito seriamente

SAN DANIELE DEL FRIULI - Un imprenditore 41enne di Maniago è caduto da un'altezza di circa un metro mentre si trovava su un grosso tubo, intento a fare dei lavori di manutenzione nel depuratore. Il grave infortunio sul lavoro - come chiarisce Il Gazzettino - è avvenuto a San Daniele del Friuli, nel tardo pomeriggio di mercoledì 31 maggio.

Ferite serie

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione. L’uomo, dopo la caduta, non ha perso conoscenza ma sarebbe rimasto ferito in maniera seria. A soccorrerlo i sanitari del 118, che lo hanno stabilizzato sul posto e quindi trasportato d'urgenza all'ospedale di Udine. Non sarebbe, fortunatamente, in pericolo di vita.