Che tempo farà sabato 2 giugno? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Prosegue l'alta pressione sulla regione. Sole e caldo, con punte di 30 gradi, sono quindi previste anche per la giornata del 2 giugno, su tutto il Friuli Venezia Giulia.

Sulla costa l'Osmer Fvg prevede cielo poco nuvoloso con brezza anche sostenuta. Sul resto della regione, il tempo sarà variabile con un clima migliore al mattino. Sarà possibile, inoltre, qualche rovescio o temporale pomeridiano, fenomeni che saranno più probabili in montagna benchè non si escluda anche qualche rovescio anche in pianura.