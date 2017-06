Servizi scolastici: al via la campagna preiscrizioni

UDINE - Si aprirà martedì 6 giugno la campagna delle preiscrizioni ai servizi di pre e post-accoglienza e di ristorazione scolastica per l’anno 2017-2018. Dalla prossima settimana, infatti, accedendo al sito http://udine.ecivis.it, le famiglie potranno prenotare i posti per i cinque servizi erogati dal Comune: la mensa (a tempo pieno/rientro scolastico), la pre-accoglienza, la post-accoglienza (solo scuole a tempo pieno), il doposcuola breve (con mensa) e il doposcuola completo (con mensa). Sul portale si potranno trovare tutte le informazioni necessarie al completamento della procedura. Le famiglie avranno tempo fino all'11 agosto per effettuare le operazioni di preiscrizione (per quanto riguarda il servizio di ristorazione scolastica gli alunni che intendano usufruire della mensa ma non del doposcuola hanno tempo fino al 1° settembre per preiscriversi).

I dettagli

Per tutti gli utenti privi di un accesso a internet saranno messe a disposizione delle postazioni informatiche nella sede degli uffici Servizi educativi e sportivi, in viale Ungheria 15. In questo caso i cittadini potranno effettuare l'iscrizione in autonomia oppure con l'assistenza di un operatore, ma per fruire di questo servizio è necessaria la prenotazione chiamando i numeri 0432/1272444-797-903 per fissare un appuntamento. Gli sportelli dell'ufficio Servizi educativi e sportivi (istruzione@comune.udine.it o ristorazione.scuole@comune.udine.it) sono a disposizione il lunedì dalle 8.30 alle 16.30 e dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Va ricordato che è necessario essere in regola con il pagamento delle tariffe relative all'anno in corso e che la preiscrizione è indispensabile per per poter ottenere la successiva ammissione ai servizi. Le famiglie che intendono fruire di agevolazioni tariffarie devono essere in possesso dell'attestazione Isee 2017