In Arlef il servizio civile parla friulano

FVG - Il 26 giugno, alle 14, scade il termine per candidarsi a prestare il servizio civile nell' Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane. I giovani in servizio civile saranno impegnati in attività istituzionali di promozione della lingua friulana e collaboreranno con gli altri membri dello staff dell’Agenzia in funzione dei progetti di promozione che saranno attivati durante l’anno. Presenzieranno in specifici eventi, collaboreranno alla creazione e diffusione di nuovo materiale informativo con le loro idee e proposte e saranno da supporto alle iniziative che potranno essere attuate dall’Arlef nel corso dei mesi.

Chi può partecipare

Possono partecipare alla selezione i cittadini europei, di ambo i sessi che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni d’età. In particolare, si richiede la conoscenza della lingua friulana, conoscenze informatiche di base, buone capacità di comunicazione. La sede del servizio sarà quella dell’Arlef, a Udine e la durata di 12 mesi, fino a un massimo di 1.400 ore. Ai volontari spetta un assegno mensile netto di 433,80 euro.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione alle selezioni, accompagnata da fotocopia di documento di identità personale valido e corredata dalla scheda contenente i dati relativi ai titoli, andrà indirizzata direttamente all’Arlef (via della Prefettura 13, 33100 Udine, tel. 0432 555812) e dovrà pervenire entro le 14 del 26 giugno 2017. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio civile nazionale, da scegliere tra quelli inseriti nel bando nazionale o nei bandi regionali, pena l'esclusione. La domanda potrà essere inviata tramite: pec all'indirizzo arlef@certgov.fvg.it; raccomandata A/R o consegnata direttamente a mano.

Per informazioni, è possibile scrivere a: william.cisilino@regione.fvg.it o visitare i siti www.arlef.it; www.infoserviziocivile.it; www.serviziocivile.gov.it.