Da domani a Tavagnacco la 35esima Sagre a Felet

TAVAGNACCO - La Sagra di Feletto («Sagre a Felet») è la classica festa di piazza, che quest'anno si svolge per tre week-end nel mese di giugno dal 2 al 18. Tutte le strutture della manifestazione vengono ospitate per tutta la durata della sagra nel bellissimo parco adiacente a Villa Tinin, una compagine (villa e parco) di proprietà della Parrocchia di S. Antonio Abate di Feletto. Nei chioschi si potranno trovare vini tipici friulani, birra, una buona griglia, magari accompagnata da delle (ottime) patate fritte. Ogni giorno a disposizione vi sarà una grande pesca di beneficenza con bellissimi premi. La festa inizierà nel tardo pomeriggio, con l’apertura dei chioschi e l’arrivo del complesso che, durante la serata, allieterà tutti i graditi avventori.

Tradizioni

Da alcuni anni infatti una domenica è dedicata agli «Scampanotadôrs». Dal capodanno del 2000 Felettopossiede una struttura che sostiene le campane orfane del campanile abbattuto 65 anni prima. Da allora ogni anno, invitiamo altre associazioni a suonare le nostre campane in una gara senza vincitori che ha il solo scopo di offrire un concerto. Una bella rivincita per tutte le campane che vengono zittite perché danno fastidio.La seconda domenica é dedicata alla Corsa Delle Oche.

Il programma

Giovedì 2 Giugno

Ore 18 Inaugurazione e intrattenimento con il complesso bandistico di Fagagna. Ore 18:30 inaugurazione mostra Memorie di un evento 1976/2016.

Ore 19. Apertura chioschi e cucina.

Ore 21.30 Concerto con le PinkArmada Venerdì 03 Giugno Ore 19 Apertura chioschi e cucina.

Dalle 20.30 si balla con l’orchestra Fantasy

Sabato 4 Giugno

Ore 19 Apertura chioschi e cucina. In serata orchestra Martina e Mattia.

Domenica 5 Giugno

Dalle 11.30 Cucina Aperta con Sardellata fino ad esaurimento.

Ore 20.30 ballo con l’orchestra Magri e Lisoni .

Venerdì 10 Giugno

Ore 19 Apertura chioschi e cucina. Dalle 20.45 «Invito all’ora con delitto» Concerto A Cura Dell’ass. Culturale E Musicale Tourdion, Nel Parco Di Villa Tinin. In caso di maltempo il concerto avrà luogo lunedì 13.

Sabato 11 Giugno

Ore 19 Apertura chioschi. Dalle 20.30 orchestra Andrea e i Souvenir

Domenica 12 Giugno

Dalle ore 8 VII Edizione Haiti Fun Run . Dalle ore 11.30 Cucina Aperta con Sardellata fino ad esaurimento.

Ore 17 GiOCA, gioco dell’oca in scala naturale per bambini e ragazzi a cura dell’associazione Kaleidoscienza.

Ore 18.30 24° Corsa delle Oche, tradizionale gara tra i borghi storici di Feletto. Per concludere si balla con l’orchestra Linda Biscaro.

Sabato 20 Giugno

Ore 19 apertura chioschi e cucina.

Ore 20.30 ballo con l’orchestra lenia e i Festival.

Domenica 21 Giugno

Dalle 11.30 cucina aperta.

Ore 17 17° rassegna internazionale di Scampanotadôrs Per concludere serata 60/70/80 con l’orchestra Marco Gavioli.

Organizzato da: Pro loco C.I.L Feletto, Piazza Indipendenza 1, 33010 Feletto Umberto - Udine