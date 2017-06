‘Biodiversità sotto casa’: un doppio appuntamento, a Casa delle Farfalle e a Naturama

UDINE - Quattro buone ragioni, per uscire di casa e scendere nei prati, domenica 4 giugno per l'evento ‘Biodiversità sotto casa’: un doppio appuntamento, a Bordano (partendo dalla Casa delle Farfalle) e a Martignacco (partendo da Naturama) per 2 buone cause.

Festival dello Sviluppo Sostenibile

Una è il primo Festival dello Sviluppo Sostenibile (www.festivalsvilupposostenibile.it), che molte istituzioni italiane, università e organizzazioni della società civile hanno organizzato a supporto dell' ‘Agenda 2030’ delle Nazioni Unite. Nell’arco di 17 giorni, dal 22 maggio al 7 giugno, si terranno oltre 200 eventi in tutta Italia (convegni, seminari, workshop, spettacoli) per richiamare l’attenzione sui 17 obiettivi per un nuovo futuro del pianeta, su cui tutte le nazioni si sono impegnate nell'Assemblea dell'ONU (dalla riduzione delle disuguaglianza, alla parità di genere, alla sostenibilità ambientale, ecc.). Abbiamo deciso di partecipare a questo grande progetto, mettendolo insieme a un altro che stiamo supportando da anni, ‘Let it grow’ (www.letitgrow.eu), una campagna che in tutta Europa sta cercando di portare l'attenzione sulla biodiversità sia a livello locale che globale, ricordando che se in un certo ambiente è presente un alto numero di specie viventi, a giovarne sono tutti quanti abitano quell'ambiente, compresi gli umani.

La natura ci può stupire ogni giorno

Per tutto questo, partendo dalle due strutture (Casa delle Farfalle e Naturama), usciremo sui prati per scoprire che anche sotto casa nostra si trovano un'enorme quantità di fiori, alberi, insetti e altri piccoli animali che non sospettavamo. La natura ci può stupire ogni giorno, anche senza andare all'altro capo del pianeta. Ci guideranno esperti biologi e botanici, della cooperativa Farfalle nella Testa, che gestisce le due strutture, di Seme Nostrum, azienda che produce e commercializza sementi autoctone italiane e soprattutto legate ai magredi della pianura friulana, del Gruppo Regionale di esplorazione floristica, che ha realizzato e aggiorna l'atlante floristico regionale.

Programma

A Naturama si parte alle 16.30 verso Pasian di Prato, insieme a Roberto Pizzutti del Gref.

Alla Casa delle Farfalle si parte alle 15.30 per la zona verso il Tagliamento con Silvia Assolari di Seme Nostrum.

La partecipazione all’escursione è gratuita ed è consigliata la prenotazione perché i posti sono limitati (telefonare ai numeri 0432 1636175 / 344 2345406 oppure scrivere a info@bordanofarfalle.it).

Casa delle Farfalle: via Canada 5, Bordano | 0432 1636175 | 344 2345406 | www.bordanofarfalle.it |

Naturama Science Center: via Antonio Bardelli 4 | 33035 Martignacco | www.naturamacenter.it