Due auto si scontrato e una 26enne finisce in ospedale

UDINE – Una donna di 26 anni è rimasta ferita nel pomeriggio di giovedì in un incidente stradale verificatosi in via Marangoni, a Udine. L’auto sulla quale viaggiava, una Ford Fiesta, si è scontrata con una Nissan condotta da un 43enne.

La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e portata in ospedale a bordo di un’ambulanza. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale dell’Uti Centrale. Come hanno riferito, la Nissan percorreva via Marangoni quando si è scontrata con l’auto che la precedeva, la Ford appunto, guidata dalla 26enne.