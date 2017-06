Auto finisce contro uno scuolautobus: nessun bambino ferito

MAJANO - Un fuoristrada Rover si è scontrato con uno scuolabus a Pers di Majano. Il fatto è avvenuto giovedì pomeriggio verso le 17.30, in pieno centro. Un 46enne alla guida della jeep è andato a finire contro il bus della Saf, centrandolo nello spigolo anteriore (lato autista). Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, per la cui ricostruzione stanno lavorando i carabinieri di Tricesimo.

Un grande spavento per tutti i bambini che viaggiavano sullo scuolabus, che fortunatamente non sono rimasti feriti. A finire in ospedale, invece, è stato il conducente del fuoristrada, soccorso dal personale del 118. L'uomo è stato trasportato al Santa Maria della Misericordia dall'elicottero del 118.

Sul posto anche al polizia stradale di Udine e i vigili del fuoco di San Daniele del Friuli.