La Chef Chiara Canzoneri presenta le ricette vincitrici di Radio Chef 5

UDINE - Giunto alla sua quinta stagione, il programma 'Radio Chef...sfida all'ultima ricetta' è stato trasmesso da Radio Punto Zero da metà febbraio a fine maggio 2017. Una puntata a settimana, in onda il giovedì dalle 12 alle 13, con replica il sabato. Un'edizione ancora più ricca per questa primavera: ogni settimana è stata selezionata e proposta al pubblico la migliore tra le ricette inviate dagli ascoltatori, accompagnate dai vini suggeriti dalla Fondazione Italiana Sommelier, delegazione del Friuli Venezia Giulia che hanno impreziosito il programma con questa collaborazione. A conclusione di ogni appuntamento tanti approfondimenti e consigli sui prodotti e la spesa di stagione con interviste ai protagonisti delle più belle manifestazioni enogastronomiche della regione. Le migliori ricette di ogni settimana sono state pubblicate sul sito www.radiopuntozero.it, dove è disponibile un ricchissimo ricettario di cinque edizioni di Radio Chef. Le tre migliori ricette sono state omaggiate con prodotti gastronomici regionali d'eccellenza.

Dopo il successo della conclusione della terza edizione, a marzo 2016, alla Fiera di Parma in occasione di Cibus, presso gli spazi dell'Ersa Fvg anche per questa quinta edizione grande chiusura con uno show cooking. Questa volta l'appuntamento sarà in regione, a Udine, alCentro Commerciale 'Friuli' con la prestigiosa presenza della Top Chef Chiara Canzoneri che preparerà le tre ricette finaliste alla presenza dei tre vincitori di questa edizione. «Un'edizione - commentano dall'emittente radiofonica - che ci ha regalato ancora una volta ricette originali e per tutti i tipi di abilità ai fornelli, svelando la creatività e la voglia di mettersi in gioco degli ascoltatori di Radio Punto Zero, che si sono sempre dimostrati molto preparati in tema di cucina, salute ed eccellenza dei prodotti della nostra regione. Non è stato semplice infatti scegliere tra le numerose idee che sono giunte alla redazione ogni settimana da tutti gli angoli del Triveneto, da Trieste a Sappada, da Pordenone a Udine e Tarvisio».

Ad aggiudicarsi il primo posto con i 'Tagliolini alla Regina di San Daniele' è stato Adriano Movia di Udine; al secondo posto, ancora un piatto di pesce, perfetto per la bella stagione e per accompagnare anche stuzzicanti aperitivi, la 'Bisque di Gambero bollente con crudité di frutti di mare' inviata da Riccardo De Bortoli. Chiude, al terzo posto, l'ottimo 'Passato di scarola' di Damiano Petrachi.

L'appuntamento con i tre vincitori, pronti a svelarci tutti i segreti delle loro ricette, preparate dalle abili mani della Chef Chiara Canzoneri e arricchite dai suoi preziosi consigli, si terrà sabato 3 giugno dalle 16 al Centro Commerciale 'Friuli' di Tavagnacco. Sarà possibile partecipare dal vivo allo show cooking e degustare i tre piatti più votati accompagnati dai vini suggeriti dai Sommelier della Fondazione Italiana Sommelier Fvg, intervenire con domande e curiosità e passare un piacevole pomeriggio in compagnia di Radio Punto Zero. Il tutto verrà trasmesso in diretta sui 101.3, 101.1, 101.5 e 90.1 Mhz e in streaming su www.radiopuntozero.it.