Due auto si scontrano a Palazzolo: grave una 52enne di Paularo

Immaginare un’esperienza artistica che parta con un allontanamento dalle nostre abitudini, dalle nostre routine, dai luoghi in cui quotidianamente ci muoviamo. Immaginare una giornata intera da vivere con altre persone, scoprire il territorio, lo spazio, l’aria, la bici, i colori lungo i 415 km della ciclovia

Code a tratti lungo la A4, ai caselli di uscita per le località balneari e rallentamenti diffusi. Il bel tempo e le festività in Italia (venerdì 2 giugno è la Festa della Repubblica, mentre in Austria e Germania lunedì 5 si festeggia la Pentecoste) hanno offerto la possibilità di un fine settimana 'lungo'