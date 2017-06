Musica, fiumi di alcool e qualche sanzione: è la Pentecoste a Lignano

LIGNANO - Una notte di musica, divertimento e qualche bicchiere di troppo. Migliaia di giovani austriaci hanno preso d'assalto Lignano per quella che è diventata la festa degli eccessi, la Pentecoste. Non c'è stato nessun danneggiamento a cose e persone, ma le forze dell'ordine sono state costrette ad intervenire in più di un'occasione: due ragazzi sono stati bloccati per aver rubato una bicicletta (e non potranno rimettere piede nel comune per due anni) e altri otto sono stati sanzionati perchè positivi ai test alcolimetrici.

Lignano presa d'assalto per la Pentecoste (© Diario di Udine)

Lignano presa d'assalto per la Pentecoste (© Diario di Udine)

Lignano presa d'assalto per la Pentecoste (© Diario di Udine)

Lignano presa d'assalto per la Pentecoste (© Diario di Udine)

Lignano presa d'assalto per la Pentecoste (© Diario di Udine)

Lignano presa d'assalto per la Pentecoste (© Diario di Udine)