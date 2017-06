Incidente a Coseano: 5 feriti di cui 1 grave

COSEANO - Cinque persone sono rimaste ferite in modo grave in un incidente verificatosi davanti al distributore Ip di Coseano. Il sinistro è avvenuto alle 12.30 circa di sabato 3 giugno. Tre le auto coinvolte: una Lancia Y, una Volkwagen Touran e una Hyundai Getz. I conducenti dei mezzi sono rimasti incastrati nei veicoli ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarli dalle lamiere.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di martignacco. Sono questi ultimi che dovranno ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sul posto anche l'elisoccorso, che ha portato in ospedale la persona più grave. Gli altri feriti sono stati accompagnati in ambulanza a San Daniele e a Latisana.

A quanto pare la Lancia era ferma al centro della carreggiata per svoltare quando la Hyunday l'avrebbe urtata spingendola nel fosso e finendo essa stessa contro la Touran che proveniva dalla direzione opposta.