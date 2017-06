Ragazzino di 15 anni cade dal trattore e finisce in ospedale

GEMONA DEL FRIULI - Un ragazzino di 15 anni è finito in ospedale dopo essere caduto dal trattore che guidava il padre. Il fatto è avvenuto a Gemona del Friuli, in via Monte Brancot. A darne notizia è l'edizione on line de Il Gazzettino.

Erano circa le dieci di sabato 3 giugno, quando, per cause in corso di accertamento, il rimorchio del mezzo agricolo sul quale era seduto l'adolescente si è ribaltato. Il ragazzino ha riportato contusioni e ferite varie ed è stato soccorso immediatamente dal padre, un cinquantenne del posto, che poi ha chiamato il 118.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza proveniente dall'ospedale di Gemona. Il personale medico ha soccorso il giovane che è stato portato a San Daniele del Friuli. Le sue condizioni non sarebbero gravi.