‘Gusta la foresta’: cena Costa Rica cambia location epropone un menu da ‘leccarsi I baffi’

UDINE - Il cibo è cultura, storia, geografia, è un'occasione per incontrarsi e fare festa, un simbolo di abbondanza e di benessere, un modo per unire popoli e nazioni. ‘Gusta la foresta’ è un viaggio alla scoperta di sapori di terre lontane, per avvicinarsi alle tradizioni di popoli e culture diverse dalle nostre. La manifestazione unisce le suggestioni gastronomiche di paesi esotici a racconti di natura e di viaggi in quelle aree, è giunta alla terza edizione, e la novità del 2017 è che l'evento si sposterà al centro commerciale Città Fiera, dove Farfalle nella testa, la cooperativa che gestisce la Casa delle farfalle di Bordano, ha inaugurato nel novembre 2016 il Naturama Science Centre. Per chi ama viaggiare sulle ali del gusto, organizziamo delle cena con piatti tipici di terre lontane, accompagnati da proiezioni e racconti di paesaggi, piante e animali. Il primo appuntamento, dedicato alla Costa Rica, si terrà venerdì 16 giugno e sarà realizzato in collaborazione con World Wide Bistrot.

Perchè la Costa Rica

Il Costa Rica occupa uno dei primi posti nella classifica dei paesi più felici del mondo. Una natura spettacolare e rispettata, un’innata propensione alla convivenza pacifica, un clima moderato e un sistema sanitario e istruttivo all’avanguardia fanno di questo paese la ‘Svizzera dell’America Centrale’. Spiagge tropicali, vulcani attivi, torrenti tumultuosi dalle acque cristalline, foreste nebulari, rendono questo paese uno dei più ricchi in termini di biodiversità. Per la maggior parte della sua storia la Costa Rica è stata una nazione di contadini e le loro tradizioni si ritrovano nella cucina. Si tratta di una cucina semplice e saporita, con un’originale mescolanza di influenze indigene, africane ed europee.

La cuoca: Theodora Hurustiati Poeradisastra

Nata e cresciuta a Jakarta, in Indonesia, si è trasferita a Udine nel 2002. Con la passione per la cucina, in pochissimi anni diventa professionista in questo settore. Oggi tiene corsi di cucina etnica, è collaboratrice del Gambero Rosso Tv e scrive di cucina per il maggiore quotidiano indonesiano, The Jakarta Post e su altre riviste di settore.

Programma

Ore: 20

Prezzo: 35 euro

Dove: Centro commerciale Città Fiera, presso ristorante World Wide Bistrot, al primo piano sotto la Piramide.

Chi è WWB: ristorante e Beer-Wine bar che propone piatti della cucina mondiale adatti al gusto mediterraneo.

Prenotazione: obbligatoria al numero 0432 1636175 oppure 334 2345406

Menù

Aperitivo: Batido de piña y coco (frullato di ananas e cocco), Tortitas de yuca con frijoles mollido (frittelline di manioca con crema di fagioli neri)

Antipasto: Patacones (chips di platano) con Guacamole (crema di avocado) Pico de gallo (salsa di pomodoro fresco) Ceviche (pesce marinato al lime)

Casado (Piatto Unico): Gallo pinto (riso ai fagioli neri) con Bistec Encebollado (fette di manzo ai ferri con cipolla caramellata), Pozol (zuppa di mais bianco e maiale), Ensalada (insalata di lattuga e pomodori), Queso Fresco (formaggio primo sale), Huevo frito (uovo all'occhio di bue), Aguacate (spicchio di avocado)

Dessert: Tres Leches con cerezas y dulce de leche (torta ai tre latti con ciliegie e salsa mou)

Per prenotazioni e informazioni: 0432- 1636175/344 2345406

Naturama Science Center: via Antonio Bardelli 4, Martignacco | www.naturamacenter.it |

Casa delle Farfalle: via Canada 5, Bordano | 0432 1636175 | 344 2345406 | www.bordanofarfalle.it |