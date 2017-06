La musica country protagonista a Lignano per un doppio appuntamento!

LIGNANO - Lignano Sabbiadoro chiama gli appassionati di musica country d’Italia e non solo, annunciando due strepitosi appuntamenti dedicati alla musica, al ballo e alla filosofia country in programma all’Arena Alpe Adria in questa estate 2017.

A luglio e a settembre

Si comincia con due autentici big del country a stelle e strisce, Dale Watson e Ray Benson, nel live che li vedrà uniti sabato 8 luglio. Il secondo appuntamento in programma è quello con Paul Bogart, stella di Oklahoma, sul palco dell’arena il prossimo sabato 16 settembre. Entrambi i concerti si caratterizzano come due esclusive date uniche per il nostro paese, inserite nei tour mondiali degli artisti e organizzate da Zenit srl e Mikerik Promotion, in collaborazione con Comune di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e Agenzia PromoTurismoFVG. In occasione dei due eventi, che inizieranno a partire dalle 18, si terranno anche esposizioni di auto e moto, dj set country, ballo e molto alto ancora, per due giornate e serate totalmente dedicate a questo genere che appassiona decine di migliaia di persone nel nostro paese.

Info, prezzi e punti autorizzati su www.azalea.it .