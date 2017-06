Workshop Internazionale di Commedia dell’Arte

UDINE - In questa settimana di lavori gli attori, soprattutto coloro che si sono diplomati di recente, potranno incontrare alcuni maestri per fare assieme un tratto di strada confrontandosi a diversi livelli con questa nobilissima disciplina teatrale che ha segnato la nascita del Teatro Moderno e della professione teatrale in Europa e nella cultura occidentale. In particolare la prima edizione sarà dedicata al personaggio di Pantalone di cui Nico Pepe, il fondatore della nostra Accademia, fu uno dei massimi interpreti nella celebre edizione della Commedia di Carlo Goldoni 'Il servitore di due padroni' per la regia di Giorgio Strehler.

Ospiti maestri di prestigio

Oltre a Claudio de Maglio, direttore della scuola, esperto di Commedia dell’Arte, saranno ospiti altri maestri di prestigio internazionale che interverranno per confrontarsi sulle loro esperienze. Verranno naturalmente affrontati tutti i personaggi di Commedia, oltre a Pantalone, e sarà dunque un’occasione di studio, aggiornamento e festa teatrale alla quale sono invitati tutti gli allievi attori che abbiano almeno 2 anni di scuola alle spalle nel luglio 2017 e i diplomati che vogliano passare con noi delle intense e proficue giornate di teatro.

Tutte le informazioni e il programma: www.nicopepe.it | accademiateatrale@gmail.com |