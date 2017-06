Gli eventi in programma domenica 4 giugno

UDINE – Ecco una selezione degli eventi in programma il 4 giugno.

I Cjarsòns, la tradizione della Carnia’

I cjarsòns sono il piatto simbolo della Carnia e come la Carnia, verdissima e incontaminata montagna del Friuli, hanno una sorprendente molteplicità di aspetti, tant’è che se ne contano una cinquantina di versioni. A questo gustoso piatto è dedicato una grande festa, I Cjarsòns, la tradizione della Carnia, che animerà domenica 4 giugno l’incantevole borgo di Sutrio. Qui i dettagli.

Doppio appuntamento, a Casa delle Farfalle e a Naturama

Quattro buone ragioni, per uscire di casa e scendere nei prati, domenica 4 giugno per l'evento ‘Biodiversità sotto casa’: un doppio appuntamento, a Bordano (partendo dalla Casa delle Farfalle) e a Martignacco (partendo da Naturama) per 2 buone cause. Ecco qui di cosa si tratta.

‘Griffonday’ alla Riserva Naturale di Cornino

È uno degli eventi più attesi della stagione 2017. Alla Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino c’è il ‘Griffonday’, una grande festa per imparare, in maniera semplice e divertente, a conoscere e rispettare la natura e l’ambiente attraverso tante attività in programma. I bimbi saranno i protagonisti della manifestazione. Ecco qui l’intero programma della giornata.

Borderwine

In occasione del ponte del 2 giugno, nella splendida Cividale del Friuli - Patrimonio UNESCO - si terrà la seconda edizione di Borderwine, il Salone transfrontaliero del Vino Naturale. L’evento, che avrà luogo all’interno del suggestivo Castello di Canussio nel cuore della cittadina, è dedicato al vino naturale coltivato e prodotto secondo parametri molto rigidi e coinvolge le cantine produttrici dei 3 paesi confinanti: Italia, Austria e Slovenia. Ecco qui i dettagli.

Pop Festival

È passato ormai un po’ di tempo da quando la sala concerti del Deposito Giordani è stata chiusa, sancendo la fine di quello che di fatto rimaneva l’ultimo baluardo per l’espressione delle avanguardie musicali nel nord-est e nel Friuli. Ma Pordenone non ci sta a tornare nel suo inverno provinciale e, con la ormai divenuta associazione culturale del Deposito Giordani, si fa promotrice di un nuovo importante evento musicale - Pop Festival -, teso a riunire alcuni dei nomi più importanti della scena musicale italiana contemporanea - fra cui la cantante pop ‘Levante’, gli ‘Espana Circo Este’, la rock band toscana ‘The Zen Circus’ e i pordenonesi, ex membri dei ‘Prozac+’, ‘Sick Tamburo’. Per tutti i dettagli, qui.

Areadanza 2017

La compagnia di danza contemporanea Arearea inaugura una nuova idea di esperienza artistica. Con la 7° edizione di AreaDanza, festival urbano che dal 2007 porta la danza contemporanea in spazi non convenzionali come piazze, strade, parchi, trasformerà le vie e i luoghi dell’AlpeAdria, la ciclabile più premiata d’Europa, in uno spazio performativo, di condivisione, di scoperta. Sette appuntamenti, fra Italia e Austria, per scoprire un sentiero di conoscenze, emozioni, percorsi all’insegna dello slow tourism. Si parte il 3 giugno, ecco dove.

Building Peace Festival

In occasione del ponte del 2 giugno, la splendida Cividale del Friuli è pronta a ospitare la prima edizione del Building Peace Festival, una due giorni dedicata a musica, sport, enogastronomia e cultura locale. Gli eventi, organizzati dall’Asd Laguna Champ all’interno del Parco della Lesa, sono stati pensati per coinvolgere un vasto pubblico, dai grandi ai piccini. Molta attesa per la ‘Longobard Race’, la prima Mud Race ad approdare nel Nordest dopo il boom negli Stati Uniti. Ecco qui cosa c’è in programma per oggi.

ARTtherapy Festival dà appuntamento a Tricesimo

Il festival della creatività per il Benessere e della Natura andrà di scena a Tricesimo (Centro CHA Creative Healing Art – via San Giorgio, 44) dal 2 a 4 giugno. Sarà una grande kermesse fatta di 16 eventi creativi condotti da operatori qualificati suddivisi in 3 giornate frequentabili anche singolarmente: danza, suono, musica, tecniche vibrazionali, pittura e movimento, teatro e clown, ritmo e percussioni. Qui i dettagli, giorno per giorno.

The Urban Freestyle and Xtreme Sport Festival

Da oltre due anni il centro storico della città di Sacile ospita una grande kermesse che riunisce i più grandi interpreti del freestyle e degli sport estremi. Una festa per tutte le discipline che non conoscono limiti e che per un intero weekend richiama atleti, appassionati, curiosi e spettatori di ogni età. The Urban Freestyle and Xtreme Sport Festival è in calendario dal 1 al 4 giugno per quattro giorni di divertimento totale con show continui, un' immersione a 360° nel mondo dell’outdoor, del freestyle e dell’estremo rappresentato dai migliori professionisti sulla scena internazionale, tutti da vivere a pieno ed attivamente con decine di Workshops da provare ed Xtreme Xperience, in più di venti discipline diverse. Per scoprire tutte le discipline, qui.

La Filarmonica Piobesina torna a Venzone per il 22° anno ed è festa

Il 2, 3 e 4 giugno il complesso bandistico venzonese e la società Filarmonica Piobesina aggiungeranno un altro tassello alla loro centenaria storia musicale. Le due bande sono gemellate dal lontano 7 maggio 1977. Un’‘associazione’ nata a seguito dei tragici eventi del terremoto del Friuli, quando la Filarmonica Piobesina fornì un sopporto determinante alla ripresa delle attività musicale della Banda di Venzone. Ecco cosa accadrà nella tre giorni.